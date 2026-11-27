दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार एक बार फिर तीखे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। भारत और अमेरिका ने फरवरी 2025 में शुरू हुई बातचीत के बाद इस साल फरवरी में अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया था। लेकिन वाशिंगटन के टैरिफ ढांचे में आए नए बदलावों ने दोनों पक्षों को फिर से बातचीत की मेज पर ला दिया है।

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1. टैरिफ आखिर क्या होता है और इसका असर क्या पड़ता है?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा भारत सहित 14 देशों पर 25 प्रतिशत तक के नए टैरिफ प्रस्तावित किए जाने के बाद यह सवाल हर आम नागरिक और कारोबारी के मन में है कि आखिर माजरा क्या है। इस पूरे घटनाक्रम को 12 आसान सवालों और जवाबों में समझें:

टैरिफ वह सीमा शुल्क या आयात शुल्क है जो कोई देश अपने यहां बाहर से आने वाले सामानों पर लगाता है और इसका भुगतान आयातक (Importer) करता है। यह शुल्क आयातित सामान की लागत बढ़ा देता है, जिससे वे घरेलू उत्पादों की तुलना में महंगे हो जाते हैं। सरकारें इसका इस्तेमाल अपने घरेलू उद्योगों को बचाने, राजस्व जुटाने और व्यापार प्रवाह को प्रभावित करने के लिए करती हैं।

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2. अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ का डंडा क्यों चला रहा है?

अमेरिका अपने व्यापार घाटे को पाटने, घरेलू विनिर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने और दूसरे देशों पर अपनी शर्तों के अनुकूल व्यापार समझौते करने का दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार बना रहा है। वाशिंगटन का आरोप है कि भारत और चीन जैसे देश अमेरिकी सामानों पर भारी आयात शुल्क और कड़े नियम लगाते हैं, जबकि अमेरिकी बाजार में कम टैरिफ का लाभ उठाते हैं।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार कितना अहम?

अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 से लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात 0.92 प्रतिशत बढ़कर 87.3 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 15.95 प्रतिशत बढ़कर 52.9 अरब डॉलर पहुंच गया।

इस दौरान अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) 2024-25 के 40.89 अरब डॉलर से घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया।

कपड़ा (Textiles), दवाइयां (Pharma), इंजीनियरिंग सामान, रत्न-आभूषण, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। टैरिफ बढ़ने से इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बाजार हिस्सेदारी सीधे प्रभावित होगी।

4. पिछले डेढ़ साल में अमेरिका का टैरिफ ढांचा किस तरह बदला?

अगस्त 2025: अमेरिका ने 7 अगस्त 2025 से 25 प्रतिशत शुल्क लगाया और भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल खरीदने पर दंड के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया, जिससे छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया।

फरवरी 2026: दोनों देश एक समझौते पर पहुंचे जिसके तहत वाशिंगटन पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ। लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पारस्परिक टैरिफ प्रणाली को रद्द कर दिया।

दोनों देश एक समझौते पर पहुंचे जिसके तहत वाशिंगटन पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ। लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पारस्परिक टैरिफ प्रणाली को रद्द कर दिया। जुलाई 2026: इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की 'धारा 301' (Section 301) का सहारा लिया और 'जबरन श्रम' (Forced Labour) की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सहित 60 देशों पर 10 से 12.5 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया।

5. ताजा विवाद क्या है और यूएसटीआर ने नया क्या कदम उठाया है?

25 नवंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 14 अर्थव्यवस्थाओं में 'संरचनात्मक अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता' (Structural Excess Capacity) की अपनी दूसरी धारा 301 जांच के नतीजे जारी किए। इसके तहत भारत पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, हालांकि यह भी संकेत दिया गया है कि यदि दोनों देशों में व्यापार समझौता हो जाता है तो यह दर 17 प्रतिशत पर समायोजित की जा सकती है।

6. अमेरिकी रिपोर्ट में भारत पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

यूएसटीआर का आरोप है कि भारत की औद्योगिक नीतियां- जैसे 'मेक इन इंडिया' पहल और पीएलआई (PLI) योजनाएं- कारखानों का विस्तार, श्रम सुरक्षा, वित्तीय तौर-तरीके और बाजार पहुंच की बाधाएं वैश्विक स्तर पर जरूरत से ज्यादा क्षमता बढ़ा रही हैं और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से स्टील, सौर ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेज और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को चिंता का विषय बताया गया है।