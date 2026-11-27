भारतीय पूंजी बाजार ने वैश्विक वित्तीय पटल पर एक नया इतिहास रच दिया है। देश का प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) बाजार पूंजीकरण (Market Capitalisation) के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। शेयर बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग के ठीक दो महीने बाद एनएसई के शेयरों में आई निरंतर तेजी के दम पर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।

इस शानदार तेजी के साथ एनएसई ने यूरोप और एशिया के सदियों पुराने वित्तीय दिग्गजों- जर्मनी के डॉयचे बोर्स, ब्रिटेन के लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSE), अमेरिकी एक्सचेंज नैस्डैक (Nasdaq) और हांगकांग के एचकेईएक्स (HKEX)- को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है।

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वैश्विक रैंकिंग में एनएसई का मूल्यांकन कितना है?

ताजा बाजार आंकड़ों के अनुसार, एनएसई का कुल मूल्यांकन 64.1 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक छलांग के साथ वैश्विक स्तर पर लिस्टेड एक्सचेंजों की नई रैंकिंग इस प्रकार हो गई है:

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सीएमई ग्रुप (CME Group): 111.6 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ वैश्विक स्तर पर पहले पायदान पर काबिज है।

111.6 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ वैश्विक स्तर पर पहले पायदान पर काबिज है। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (ICE): 99.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है।

99.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE): 64.1 अरब डॉलर के साथ अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज बन चुका है।

64.1 अरब डॉलर के साथ अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज बन चुका है। डॉयचे बोर्स (Deutsche Boerse): 63.4 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है।

63.4 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSE): 62.4 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है।

62.4 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है। नैस्डैक (Nasdaq): 59.4 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ छठे स्थान पर आ गया है।

59.4 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ छठे स्थान पर आ गया है। हांगकांग एक्सचेंज (HKEX): 57.1 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ सातवें स्थान पर है।

विशेष बात यह है कि महज एक सप्ताह पहले, यानी 20 नवंबर को एनएसई दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज बना था, जहां से लंबी छलांग लगाकर यह सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

एनएसई के शेयरों और मूल्यांकन ने क्या नए रिकॉर्ड बनाए हैं?

घरेलू इक्विटी बाजार में भी एनएसई ने शीर्ष कंपनियों के क्लब में अपना दबदबा मजबूत किया है:

मार्केट कैप ₹5.76 लाख करोड़ के पार: हालिया कारोबारी सत्र में एनएसई का बाजार पूंजीकरण ₹5.76 लाख करोड़ को पार कर गया।

हालिया कारोबारी सत्र में एनएसई का बाजार पूंजीकरण ₹5.76 लाख करोड़ को पार कर गया। देश की 9वीं सबसे मूल्यवान कंपनी: इस मूल्यांकन के साथ ही एनएसई भारतीय शेयर बाजार की नौवीं सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गया है।

इस मूल्यांकन के साथ ही एनएसई भारतीय शेयर बाजार की नौवीं सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गया है। शेयरों में 32% की जोरदार रैली: रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय एनएसई के शेयर 2.24 प्रतिशत चढ़कर ₹2,369.65 पर कारोबार कर रहे थे। यह भाव 24 सितंबर को हुई इसकी लिस्टिंग कीमत ₹1,800 से लगभग 32 प्रतिशत अधिक है।

₹22,561 करोड़ के आईपीओ का सफर कैसा रहा?

एनएसई का यह उभार उसके ऐतिहासिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) और मजबूत लिस्टिंग के बाद देखने को मिला है:

आईपीओ को मिला था तगड़ा रिस्पॉन्स: 17 से 21 सितंबर के दौरान खुले एनएसई के ₹22,561 करोड़ के आईपीओ को 5.69 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

17 से 21 सितंबर के दौरान खुले एनएसई के ₹22,561 करोड़ के आईपीओ को 5.69 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। लिस्टिंग का दिन: 24 सितंबर को बीएसई (BSE) पर एनएसई के शेयरों ने ₹1,785 के इश्यू प्राइस के मुकाबले ₹1,800 पर 0.84 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ शुरुआत की थी और पहले ही दिन ₹1,876.70 का स्तर छुआ था। इसके बाद से ही स्टॉक में लगातार खरीदारी देखी जा रही है।

भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे में एनएसई की भूमिका क्या?

वर्ष 1992 में स्थापित एनएसई ने 1994 में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपना औपचारिक परिचालन शुरू किया था। आज यह भारतीय वित्तीय प्रणाली की रीढ़ है, जो निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

व्यापक वित्तीय उत्पाद: इक्विटी (शेयर), डेट (ऋण प्रतिभूतियां), करेंसी (मुद्रा), कमोडिटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट में व्यापक ट्रेडिंग सेवाएं।

इक्विटी (शेयर), डेट (ऋण प्रतिभूतियां), करेंसी (मुद्रा), कमोडिटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट में व्यापक ट्रेडिंग सेवाएं। क्लियरिंग और सेटलमेंट: सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक क्लियरिंग व सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन।

एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में 1994 में शुरुआत करने वाले एनएसई का 32 वर्षों में नैस्डैक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज जैसे वैश्विक दिग्गजों को पीछे छोड़ना भारतीय पूंजी बाजार की गहराती तरलता और खुदरा व संस्थागत निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। लिस्टिंग के महज दो महीनों में ₹5.76 लाख करोड़ के क्लब में शामिल होकर तीसरे स्थान पर पहुंचना यह दर्शाता है कि वैश्विक वित्तीय मंच पर भारत की बाजार अधोसंरचना अब अग्रणी भूमिका में है।