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एसडीटीटी ने 50 करोड़ और आरडीटीटी ने 15 करोड़ रुपये के हर्जाने के साथ सालाना 18 प्रतिशत ब्याज मांगा है। मुकदमों के अनुसार, 17 सितंबर को टाटा संस के निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन को पांच साल के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। ट्रस्टों का आरोप है कि कंपनी के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी सहमति नहीं ली गई, इसलिए नियुक्ति अवैध है। 30 नवंबर की निदेशक मंडल बैठक से पहले सुनवाई की मांग की गई है।बैठक पर रोक के बजाय यह निर्देश देने को कहा गया है कि मत बराबर होने पर चंद्रशेखरन निर्णायक मत न दें। ट्रस्टों के वकील जनक द्वारकादास ने न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ से सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने ने बिना कारण बताए मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला जस्टिस अभय आहूजा की पीठ के सामने आया।टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा के नेतृत्व वाले गुट ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने के महज कुछ ही घंटों बाद टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है और एसडीटीटी के संसाधनों के उचित इस्तेमाल और ट्रस्टियों की नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। सिंह और साथी ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने हाईकोर्ट जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।सिंह ने कहा कि ट्रस्ट के धन का इस्तेमाल किसी नियामकीय दायित्व (आरबीआई के लिस्टिंग नियम) को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने चैरिटी कमिश्नर से इस मुकदमे पर होने वाले खर्च की तत्काल जांच करने और 30 नवंबर की बोर्ड बैठक पर रोक लगाने की मांग पर खर्च न करने का निर्देश देने की अपील की है।इस पूरे विवाद की जड़ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत टाटा संस की शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग है।चेयरमैन नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल और भास्कर भट के समर्थन से हाईकोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नोएल टाटा कंपनी की लिस्टिंग के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे 'टाटा वे' (काम करने के पारंपरिक तरीके) पर असर पड़ेगा और निवेशकों के दबाव में मुनाफे को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेश प्रभावित होगा।पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह का कहना है कि 30 नवंबर की बैठक में आरबीआई के लिस्टिंग नियमों के अनुपालन और समय-सीमा पर अहम फैसले होने हैं। हाईकोर्ट से रोक लगने पर नियामकीय निर्देशों के पालन में अनिश्चितकालीन देरी होगी, जिससे ट्रस्ट की हिस्सेदारी के मूल्य और तरलता को गंभीर जोखिम हो सकता है।