मुंबई: चंद्रशेखरन की नियुक्ति के खिलाफ टाटा ट्रस्ट की याचिका पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
बिजनेस डेस्क Published by: अमन मौर्या Updated Fri, 27 Nov 2026 05:16 AM IST
सार
टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की तीसरी नियुक्ति को चुनौती देने वाली टाटा ट्रस्ट्स की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दो ट्रस्टों ने नियुक्ति में जरूरी सहमति नहीं लिए जाने का आरोप लगाते हुए 65 करोड़ रुपये के हर्जाने और ब्याज की मांग की है।
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विस्तार
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और आरडी टाटा ट्रस्ट (आरडीटीटी) ने टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की तीसरी नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों ट्रस्टों ने बृहस्पतिवार को टाटा संस और उसके छह निदेशकों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। सुनवाई शुक्रवार को होगी।
एसडीटीटी ने 50 करोड़ और आरडीटीटी ने 15 करोड़ रुपये के हर्जाने के साथ सालाना 18 प्रतिशत ब्याज मांगा है। मुकदमों के अनुसार, 17 सितंबर को टाटा संस के निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन को पांच साल के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। ट्रस्टों का आरोप है कि कंपनी के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी सहमति नहीं ली गई, इसलिए नियुक्ति अवैध है। 30 नवंबर की निदेशक मंडल बैठक से पहले सुनवाई की मांग की गई है।
बैठक पर रोक के बजाय यह निर्देश देने को कहा गया है कि मत बराबर होने पर चंद्रशेखरन निर्णायक मत न दें। ट्रस्टों के वकील जनक द्वारकादास ने न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ से सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने ने बिना कारण बताए मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला जस्टिस अभय आहूजा की पीठ के सामने आया।
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मुकदमे पर विजय सिंह ने उठाए सवाल
टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा के नेतृत्व वाले गुट ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने के महज कुछ ही घंटों बाद टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है और एसडीटीटी के संसाधनों के उचित इस्तेमाल और ट्रस्टियों की नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। सिंह और साथी ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने हाईकोर्ट जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
सिंह ने कहा कि ट्रस्ट के धन का इस्तेमाल किसी नियामकीय दायित्व (आरबीआई के लिस्टिंग नियम) को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने चैरिटी कमिश्नर से इस मुकदमे पर होने वाले खर्च की तत्काल जांच करने और 30 नवंबर की बोर्ड बैठक पर रोक लगाने की मांग पर खर्च न करने का निर्देश देने की अपील की है।
आखिर किस बात पर आमने-सामने हैं दोनों गुट?
इस पूरे विवाद की जड़ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत टाटा संस की शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग है।
नोएल टाटा गुट का तर्क: चेयरमैन नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल और भास्कर भट के समर्थन से हाईकोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नोएल टाटा कंपनी की लिस्टिंग के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे 'टाटा वे' (काम करने के पारंपरिक तरीके) पर असर पड़ेगा और निवेशकों के दबाव में मुनाफे को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेश प्रभावित होगा।
विजय सिंह गुट की चिंता: पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह का कहना है कि 30 नवंबर की बैठक में आरबीआई के लिस्टिंग नियमों के अनुपालन और समय-सीमा पर अहम फैसले होने हैं। हाईकोर्ट से रोक लगने पर नियामकीय निर्देशों के पालन में अनिश्चितकालीन देरी होगी, जिससे ट्रस्ट की हिस्सेदारी के मूल्य और तरलता को गंभीर जोखिम हो सकता है।
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एसडीटीटी ने 50 करोड़ और आरडीटीटी ने 15 करोड़ रुपये के हर्जाने के साथ सालाना 18 प्रतिशत ब्याज मांगा है। मुकदमों के अनुसार, 17 सितंबर को टाटा संस के निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन को पांच साल के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। ट्रस्टों का आरोप है कि कंपनी के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी सहमति नहीं ली गई, इसलिए नियुक्ति अवैध है। 30 नवंबर की निदेशक मंडल बैठक से पहले सुनवाई की मांग की गई है।
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बैठक पर रोक के बजाय यह निर्देश देने को कहा गया है कि मत बराबर होने पर चंद्रशेखरन निर्णायक मत न दें। ट्रस्टों के वकील जनक द्वारकादास ने न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ से सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने ने बिना कारण बताए मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला जस्टिस अभय आहूजा की पीठ के सामने आया।
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मुकदमे पर विजय सिंह ने उठाए सवाल
टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा के नेतृत्व वाले गुट ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने के महज कुछ ही घंटों बाद टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है और एसडीटीटी के संसाधनों के उचित इस्तेमाल और ट्रस्टियों की नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। सिंह और साथी ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने हाईकोर्ट जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
सिंह ने कहा कि ट्रस्ट के धन का इस्तेमाल किसी नियामकीय दायित्व (आरबीआई के लिस्टिंग नियम) को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने चैरिटी कमिश्नर से इस मुकदमे पर होने वाले खर्च की तत्काल जांच करने और 30 नवंबर की बोर्ड बैठक पर रोक लगाने की मांग पर खर्च न करने का निर्देश देने की अपील की है।
आखिर किस बात पर आमने-सामने हैं दोनों गुट?
इस पूरे विवाद की जड़ में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत टाटा संस की शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग है।
नोएल टाटा गुट का तर्क: चेयरमैन नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल और भास्कर भट के समर्थन से हाईकोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नोएल टाटा कंपनी की लिस्टिंग के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे 'टाटा वे' (काम करने के पारंपरिक तरीके) पर असर पड़ेगा और निवेशकों के दबाव में मुनाफे को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेश प्रभावित होगा।
विजय सिंह गुट की चिंता: पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह का कहना है कि 30 नवंबर की बैठक में आरबीआई के लिस्टिंग नियमों के अनुपालन और समय-सीमा पर अहम फैसले होने हैं। हाईकोर्ट से रोक लगने पर नियामकीय निर्देशों के पालन में अनिश्चितकालीन देरी होगी, जिससे ट्रस्ट की हिस्सेदारी के मूल्य और तरलता को गंभीर जोखिम हो सकता है।