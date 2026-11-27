देश के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर में बाजार हिस्सेदारी बचाने और वित्तीय संतुलन साधने की होड़ तेज हो गई है। स्विगी (Swiggy) की क्विक कॉमर्स शाखा 'इंस्टामार्ट ने पुनर्गठन (Restructuring) की कवायद के तहत लगभग 340 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, यह कदम प्रतिस्पर्धी कंपनियों ब्लिंकिट और अमेजन नाउ (Amazon Now) की ओर से मिल रही तीखी प्रतिस्पर्धा के बीच उठाया गया है।

यह रणनीतिक फेरबदल इंस्टामार्ट की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नंदिता सिन्हा के कार्यभार संभालने के बाद का पहला बड़ा प्रशासनिक कदम है। मिंत्रा (Myntra) की पूर्व सीईओ नंदिता सिन्हा ने अमितेश झा के स्थान पर 3 अगस्त को इंस्टामार्ट की कमान संभाली थी।

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इंस्टामार्ट में छंटनी का फैसला क्यों लिया गया और कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं?

क्विक कॉमर्स बाजार में डिलीवरी की रफ्तार और डार्क स्टोर्स के नेटवर्क को लेकर कंपनियों के बीच लागत कम करने का भारी दबाव है:

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कर्मचारियों पर असर: पुनर्गठन प्रक्रिया के चलते इंस्टामार्ट के करीब 340 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है।

पुनर्गठन प्रक्रिया के चलते इंस्टामार्ट के करीब 340 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। प्रतिस्पर्धा की तपिश: जोमैटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट और ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन नाउ के आक्रामक विस्तार ने बाजार में मार्जिन और परिचालन लागत पर दबाव काफी बढ़ा दिया है।

जोमैटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट और ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन नाउ के आक्रामक विस्तार ने बाजार में मार्जिन और परिचालन लागत पर दबाव काफी बढ़ा दिया है। कंपनी का पक्ष: इस घटनाक्रम और छंटनी के संबंध में पूछे गए सवालों पर स्विगी ने खबर प्रकाशित होने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी।

नए नेतृत्व में क्या बदलाव हुए हैं और वित्तीय आंकड़े क्या संकेत देते हैं?

नंदिता सिन्हा के नेतृत्व में कंपनी परिचालन दक्षता और घाटे पर नियंत्रण पाने की चुनौती से जूझ रही है:

इंस्टामार्ट का बढ़ता घाटा: सितंबर तिमाही में इंस्टामार्ट का समायोजित परिचालन घाटा (Adjusted EBITDA Loss) बढ़कर ₹895 करोड़ पर पहुंच गया, जो इससे पिछली तिमाही में ₹778 करोड़ था। हालांकि, स्विगी का मानना है कि इस इकाई का घाटा अब अपने चरम स्तर (पीक) पर पहुंच चुका है और आगे इसमें कमी आएगी।

सितंबर तिमाही में इंस्टामार्ट का समायोजित परिचालन घाटा (Adjusted EBITDA Loss) बढ़कर ₹895 करोड़ पर पहुंच गया, जो इससे पिछली तिमाही में ₹778 करोड़ था। हालांकि, स्विगी का मानना है कि इस इकाई का घाटा अब अपने चरम स्तर (पीक) पर पहुंच चुका है और आगे इसमें कमी आएगी। स्विगी का कंसोलिडेटेड शुद्ध घाटा घटा: पूरे समूह के स्तर पर स्विगी का प्रदर्शन सुधरा है; कंपनी का समेकित शुद्ध घाटा (Consolidated Net Loss) एक साल पहले के ₹1,092 करोड़ से घटकर सितंबर तिमाही में ₹922 करोड़ रह गया है।

बाजार में अपनी जमीन बचाने के लिए इंस्टामार्ट ने क्या नई पहल की हैं?

कर्मचारियों की कटौती के बावजूद कंपनी अपने मुख्य कारोबार में निवेश और नए वर्टिकल्स पर दांव लगा रही है:

निवेश और विस्तार: इस सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए इंस्टामार्ट ने निवेश की गति तेज रखी है।

इस सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए इंस्टामार्ट ने निवेश की गति तेज रखी है। प्राइवेट लेबल पर फोकस: मार्जिन में सुधार के लिए कंपनी ने हाल ही में अपने खुद के दो प्राइवेट लेबल वर्टिकल पेश किए हैं: 'नॉइस' (Noice): स्नैक्स और पेय पदार्थों (Beverages) के लिए। 'नेक्टर' (Nectr): ताजे फलों और सब्जियों (Fresh Fruits & Vegetables) की सीधी आपूर्ति के लिए।

मार्जिन में सुधार के लिए कंपनी ने हाल ही में अपने खुद के दो प्राइवेट लेबल वर्टिकल पेश किए हैं:

इन्वेंट्री-लेड मॉडल और स्वामित्व में बदलाव की क्या योजना है?

स्विगी अपने कारोबारी मॉडल में एक बड़ा ढांचागत परिवर्तन करने की तैयारी में है:

भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी (IOCC): विदेशी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से नीचे आने के बाद अगस्त में स्विगी औपचारिक रूप से 'इंडियन-ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी' (IOCC) में तब्दील हो चुकी है।

विदेशी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से नीचे आने के बाद अगस्त में स्विगी औपचारिक रूप से 'इंडियन-ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी' (IOCC) में तब्दील हो चुकी है। इन्वेंट्री-लेड मॉडल में बदलाव: स्विगी वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (Q3FY27) के मध्य से इन्वेंट्री-आधारित बिजनेस मॉडल (Inventory-led Business Model) की ओर बढ़ना शुरू करेगी।

स्विगी वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (Q3FY27) के मध्य से इन्वेंट्री-आधारित बिजनेस मॉडल (Inventory-led Business Model) की ओर बढ़ना शुरू करेगी। समय-सीमा: शेयरधारकों को भेजे गए पत्र के अनुसार, इस पूरे बदलाव को पूरा होने में दो से तीन तिमाहियों का समय लगने की संभावना है।

इंस्टामार्ट में 340 कर्मचारियों की छंटनी का मतलब है कि क्विक कॉमर्स उद्योग अब केवल विस्तार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कंपनियां मुनाफे की ओर बढ़ने और यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। ₹895 करोड़ के तिमाही एबिटा घाटे और प्रतिद्वंद्वियों के कड़े रुख के बीच, नई सीईओ नंदिता सिन्हा के लिए प्राइवेट लेबल्स को बढ़ाना और इन्वेंट्री मॉडल को सफलतापूर्वक लागू करना सबसे बड़ी परीक्षा होगी।