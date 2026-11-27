वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अब पूरा होने के करीब है। इस समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया और रोडमैप अब आकार ले रहा है। पहले इन्हीं कारणों से बातचीत में देरी हो रही थी।

गोयल ने इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट 2026 को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता समापन के करीब है। जो प्रक्रिया और मार्ग हमेशा समझौते को अंतिम रूप देने में बाधा डाल रहा था, वह अब कुछ आकार ले रहा है। यह बयान नवीनतम यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की रिपोर्ट के बाद आया है।

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क्या है व्यापार समझौते की वर्तमान स्थिति?

इस रिपोर्ट में भारत से आयात पर 25 फीसदी टैरिफ का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, इसमें एक प्रावधान भी है। यदि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत होते हैं, तो यह टैरिफ 17 फीसदी तक सीमित हो सकता है। यह स्थिति एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर भारत को थोड़ा फायदा दे सकती है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि समझौते को पूरा करने की प्रक्रिया अब स्पष्ट हो रही है। पहले इसी प्रक्रिया के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब एक निश्चित रोडमैप तैयार हो चुका है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा। इस प्रगति से समझौते को जल्द ही अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है।

टैरिफ प्रस्ताव का क्या असर होगा?

नवीनतम यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की रिपोर्ट में भारत से होने वाले आयात पर 25 फीसदी टैरिफ का प्रस्ताव है। यह टैरिफ भारत के निर्यातकों के लिए एक चुनौती हो सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। यदि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत होते हैं। तब यह प्रस्तावित टैरिफ घटकर 17 फीसदी तक सीमित हो सकता है। यह भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है और व्यापार को बढ़ावा देगा।

भारत को क्या फायदा मिल सकता है?

यदि टैरिफ 17 फीसदी पर सीमित होता है, तो भारत को एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिल सकती है। यह भारत के उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। कम टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को लागत में कमी का लाभ मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि की संभावना है। यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा और निर्यात को बढ़ावा देगा।