दो दिन की मजबूत तेजी के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आए। प्रमुख आईटी शेयरों और एचडीएफसी बैंक में मुनाफावसूली के कारण यह गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 339 अंक गिरकर 83,958.53 पर आ गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 73.10 अंक गिरकर 25,812.35 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में सुधार और घरेलू शेयर बाजारों में सुस्त धारणा के कारण शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 24 पैसे गिरकर 92.62 पर आ गया।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व प्रमुख पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर, टाइटन, टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 96.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

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क्या रही गिरावट की मुख्य वजह?

बाजार में दो दिन की लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की। खासकर प्रमुख आईटी शेयरों और एचडीएफसी बैंक में बिकवाली का दबाव देखा गया। गुरुवार को सेंसेक्स 390.31 अंक या 0.46 फीसदी चढ़कर 84,328.59 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 65.25 अंक या 0.25 फीसदी बढ़कर 25,884.50 पर समाप्त हुआ था। इस तेजी के बाद निवेशकों ने अपने लाभ को भुनाना उचित समझा।

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कच्चे तेल का बाजार क्या कह रहा है?

कमोडिटी बाजार में डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल की ओर अपनी बढ़त जारी रखे हुए है। एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने बताया कि मध्य पूर्व में नए भू-राजनीतिक तनाव से आपूर्ति संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। इन चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतें भी बाजार के रुझान को प्रभावित कर सकती हैं।

विदेशी निवेशकों का रुख और वैश्विक बाजार कैसे रहे?

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 5,843.33 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी थी। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। हालांकि, अमेरिकी इक्विटी बाजार गुरुवार को छुट्टी के कारण बंद थे।