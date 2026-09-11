सर्राफा बाजार में क्या चल रहा?: दिल्ली में सोने के दाम 2,700 रुपये गिरे, चांदी 10,000 रुपये टूटी

दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को कीमती धातुओं के भाव को बड़ा झटका लगा। सोने की कीमतों में 2,700 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी भी 10,000 रुपये टूटकर 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

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घरेलू बाजार में क्यों आई गिरावट?

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का दाम 2,700 रुपये कम हुआ। अब यह 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसमें सभी कर शामिल हैं। गुरुवार को सोने का बंद भाव 1,58,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 10,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी दिन यह 2,44,600 रुपये प्रति किलोग्राम थी। व्यापारियों ने बताया कि हालिया तेजी के बाद घरेलू बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा। इसी कारण दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज सुधार देखा गया।

घरेलू बाजार में यह बिकवाली वैश्विक बाजार में हुई वृद्धि के बावजूद हुई। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना 49.82 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 4,366.58 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। इसमें 1.15 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। चांदी के भाव में भी 2 फीसदी की वृद्धि हुई। यह 64.77 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके बावजूद घरेलू बाजार में गिरावट दर्ज की गई।

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वैश्विक बाजार में सोने पर क्यों दबाव है?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट - कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने इस पर अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि विदेशी कारोबार में सोने की कीमतों में थोड़ी रिकवरी हुई है। हालांकि, यह अभी भी दबाव में बनी हुई हैं। सोना लगातार तीसरे साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय है।

सोने की कीमतों को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं?

सौमिल गांधी ने आगे बताया कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि भी देखी जा रही है। ब्याज दर में बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदें भी सोने जैसी परिसंपत्तियों पर लगातार दबाव डाल रही हैं। ये सभी कारक मिलकर सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।