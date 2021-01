छह तत्कालीन अधिकारियों पर CBI ने दर्ज किया केस, जमाकर्ताओं के धन के दुरुपयोग का आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय ओवरसीज बैंक, विजयवाड़ा/गुंटूर और अन्य अज्ञात व्यक्तियों और लोक सेवकों के छह तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। इसमें जमाकर्ताओं के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है

Central Bureau of Investigation (CBI) registers a case against six then officials of Indian Overseas Bank, Vijaywada/Guntur and other unknown persons & public servants alleging misappropriation of depositor’s money: CBI