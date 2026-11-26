भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को उतार-चढ़ाव के बीच अच्छी बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 390 अंक बढ़कर 84,328.59 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 25,884.50 के स्तर पर पहुंच गया।

विज्ञापन

किन क्षेत्रों में दिखी कमजोरी और मजबूती?

अमेरिकी शुल्क संबंधी नई चिंताओं के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में दिनभर उतार-चढ़ाव दिखा। हालांकि, समापन घंटी बजने तक दोनों प्रमुख सूचकांकों ने बढ़त हासिल कर ली। सूचना प्रौद्योगिकी शेयर बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। धातु और निजी बैंक शेयरों में भी निवेशकों ने खरीदारी दिखाई। एचसीएल टेक और बीएसई के शेयर 6 फीसदी तक उछले। क्षेत्रीय सूचकांकों में मिश्रित कारोबार देखने को मिला।

रियल्टी, सूचना प्रौद्योगिकी और धातु शेयरों ने बढ़त का नेतृत्व किया। वित्तीय सेवाएं, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा और तेल एवं गैस शेयर भी अधिकतर सकारात्मक रहे। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऑटो और सीमेंट शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। एफएमसीजी शेयरों को भी नुकसान उठाना पड़ा। यह भिन्नता मजबूत क्षेत्र-विशेष में खरीदारी को दर्शाती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला। लंदन समय के अनुसार सुबह 8:29 बजे तक स्टॉक्स यूरोप 600 में 1.4 फीसदी की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक 100 वायदा दोनों 0.3 फीसदी बढ़कर बंद हुए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा में 0.2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। एमएससीआई एशिया प्रशांत सूचकांक 0.9 फीसदी और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक 1.1 फीसदी ऊपर रहा।