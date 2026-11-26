द बोनस मार्केट अपडेट: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त जारी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा; निफ्टी 25800 के पार पहुंचा
- भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को जोरदार शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा और निफ्टी 25,850 के पार निकल गया।
- इंफोसिस और एक्सिस बैंक के शेयरों में तीन फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई।
विस्तार
भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी दर्ज की गई। इस उछाल से निवेशकों में उत्साह का माहौल देखा गया।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर सेंसेक्स सूचकांक 84,097.19 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में कुल 158.91 अंकों या 0.18 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25,850 के स्तर से ऊपर निकल गया। निफ्टी 25,823.40 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसमें 4.16 अंकों या 0.02 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बाजार में कई प्रमुख शेयरों में भी तेजी देखने को मिली।
किन शेयरों में दिखी तेजी?
शुरुआती कारोबार में कुछ खास कंपनियों के शेयरों में अच्छी बढ़त देखी गई। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस शामिल थी। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक के शेयरों में भी उछाल आया। इंफोसिस और एक्सिस बैंक के शेयर तीन फीसदी तक चढ़ गए। इस वृद्धि ने बाजार को और मजबूती प्रदान की।