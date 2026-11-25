अमेरिकी शेयर बाजारों में जारी मौजूदा बिकवाली ने साल 2000 के ऐतिहासिक 'डॉट-कॉम क्रैश' की शुरुआती गिरावट की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दिया है। अपने शीर्ष (पीक) से फिसलने के पहले 33 कारोबारी सत्रों में एसएंडपी 500 (S&P 500) इंडेक्स में 11.6 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जबकि सन 2000 के डॉट-कॉम संकट के दौरान समान अवधि में यह गिरावट केवल 7.8 प्रतिशत थी।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नवीनतम 'इकोरैप' (Ecowrap) रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा करेक्शन डॉट-कॉम दौर की तुलना में 3.8 प्रतिशत अंक अधिक गहरा है। इस तेज गिरावट ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ते वित्तीय तनाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

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अमेरिकी बाजार से कितनी पूंजी साफ हुई?

एसबीआई रिसर्च ने अमेरिकी कॉरपोरेट्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन (एमकैप) में हुए भारी नुकसान का आंकड़ा जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार:

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$6.03 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा: 30 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच 499 अमेरिकी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 69.24 लाख करोड़ डॉलर से घटकर 63.21 लाख करोड़ डॉलर रह गया।

अकेले एनवीडिया का 31.6% नुकसान: कुल एमकैप गिरावट में 1.91 लाख करोड़ डॉलर (31.6 प्रतिशत) का नुकसान अकेले चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के कारण हुआ है।

शीर्ष पांच कंपनियों की हिस्सेदारी: बाजार में डूबी कुल संपत्ति के 48.2 प्रतिशत हिस्से के लिए केवल शीर्ष पांच कंपनियां जिम्मेदार रहीं।

एनवीडिया के शेयरों में मचे उतार-चढ़ाव ने पूरे टेक सेक्टर को हिला दिया है। हुआंग की बहाली के बाद सोमवार को एनवीडिया 31.48 प्रतिशत उछलकर 165.05 डॉलर पर पहुंचा था, लेकिन अगले ही सत्र में यह 5.86 प्रतिशत गिरकर 155.38 डॉलर पर बंद हुआ।

क्या डॉट-कॉम दौर की तरह अत्यधिक महंगे हो गए हैं वैल्यूएशन?

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि अमेरिकी शेयर बाजार असामान्य रूप से ऊंचे वैल्यूएशन के दबाव में हैं।

अक्तूबर 2026 तक अमेरिकी बाजार का शिलर साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइस-टू-अर्निंग्स (CAPE) रेशियो लगभग 40 के स्तर पर बना रहा।

ऐतिहासिक रूप से इसका दीर्घकालिक औसत 17 से 18 के बीच रहा है।

तुलनात्मक रूप से, दिसंबर 1999 में डॉट-कॉम बबल के चरम पर यह अनुपात लगभग 44.20 तक पहुंचा था।

इसके अलावा, रिपोर्ट ने आगाह किया है कि यह करेक्शन अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में उभरते दबाव और टेक्नोलॉजी सेक्टर की आय (Earnings) की स्थिरता को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच सामने आ रहा है।

मंगलवार के कारोबारी सत्र में वॉल स्ट्रीट सूचकांकों का क्या रुख रहा?

मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में अमेरिकी बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए:

डाउ जोंस: 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,846.11 पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500: 0.50 प्रतिशत फिसलकर 7,201.06 के स्तर पर आ गया।

नैस्डैक: टेक शेयरों में कमजोरी से 1.48 प्रतिशत टूटकर 23,733.54 पर बंद हुआ।

एआई के भविष्य पर विश्लेषकों का क्या कहना है?

एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में स्पष्ट किया है कि वित्तीय बाजारों की इस अल्पकालिक उथल-पुथल को तकनीकी प्रगति की दीर्घकालिक क्षमता को कमजोर करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मिलने वाले वास्तविक आर्थिक लाभ समय के साथ असमान रूप से सामने आ सकते हैं, इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद तकनीक का फंडामेंटल ढांचा बरकरार है।