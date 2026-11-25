घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार शुरुआत हुई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शुरुआती कारोबार में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। सुबह 9 बजकर 29 मिनट तक के आंकड़ों में सेंसेक्स 83,916.77 अंक पर पहुंच गया। इसमें 1,480.78 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो 1.79 फीसदी का उछाल है। वहीं, निफ्टी 25,762.75 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी में 413.10 अंकों की बढ़त हुई, जो 1.63 फीसदी की बढ़ोतरी है।

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बाजार में इस जोरदार तेजी की मुख्य वजह क्या है?

एशियाई बाजारों में मचे घमासान के उलट भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को जोरदार वापसी की। विदेशी फंडों के भारी प्रवाह और वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सौदों के रुख में आए बदलाव के दम पर घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में 1.2 प्रतिशत से अधिक का उछाल दर्ज किया गया।

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस तेजी की मुख्य धुरी विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की आक्रामक लिवाली और मजबूत फंडामेंटल हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के अनुसार, भारतीय बाजार के प्रति विदेशी निवेशकों के रुख में बड़ा बदलाव आया है।

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रिकॉर्ड विदेशी निवेश: चालू महीने में अब तक भारत में एफआईआई का निवेश रिकॉर्ड 13.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

चालू महीने में अब तक भारत में एफआईआई का निवेश रिकॉर्ड 13.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मजबूत वित्तीय नतीजे: सितंबर तिमाही में निफ्टी 50 कंपनियों की आय में 27 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है, जो बाजार को मजबूती दे रही है और विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही है।

एशियाई बाजारों की गिरावट के बीच भारतीय बाजार अलग क्यों दिखे?

यह तेजी इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि कई प्रमुख एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली देखी गई। वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव के कारण टेक्नोलॉजी-आधारित एशियाई सूचकांकों में तेज गिरावट आई:

ताइवान का वेटेड इंडेक्स 6 प्रतिशत टूटकर 37,711 पर आ गया।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 5.4 प्रतिशत गिरकर 4,739 पर बंद हुआ।

जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.9 प्रतिशत फिसलकर 56,935 के स्तर पर पहुंच गया।

दूसरी ओर, हांगकांग का हैंगसेंग 0.28 प्रतिशत और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.4 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज करने में सफल रहे।

वीके विजयकुमार ने बताया कि वैश्विक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से एआई ट्रेड के उतार-चढ़ाव से संचालित है। नैस्डैक के गिरने पर दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे एआई-वेटेड बाजार गिरते हैं और इसके संभलने पर वापस उछलते हैं; डेरिवेटिव्स ट्रेड इस उतार-चढ़ाव को और आक्रामक बना देता है। इसके बावजूद भारतीय बाजार ने अपनी मजबूती बनाए रखी।

किन सेक्टरों और शेयरों में दर्ज हुई सबसे ज्यादा खरीदारी?

शुरुआती कारोबार में ब्रॉडर मार्केट से लेकर प्रमुख सेक्टरों तक चौतरफा खरीदारी देखने को मिली:

निफ्टी आईटी: 2.39 प्रतिशत की सबसे बड़ी छलांग लगाई।

2.39 प्रतिशत की सबसे बड़ी छलांग लगाई। निफ्टी प्राइवेट बैंक: 2.27 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

2.27 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। अन्य सेक्टर: निफ्टी फार्मा में 0.98 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 0.96 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.68 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो में 0.19 प्रतिशत की बढ़त रही।

निफ्टी फार्मा में 0.98 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 0.96 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.68 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो में 0.19 प्रतिशत की बढ़त रही। ब्रॉडर मार्केट: निफ्टी 100 में 1.38 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.89 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.48 प्रतिशत का उछाल आया।

कमोडिटी बाजार में क्या रहे कच्चे तेल और सोने-चांदी के भाव?

इक्विटी मार्केट में तेजी के बीच कमोडिटी बाजार में नरमी का रुख रहा:

कच्चा तेल : ब्रेंट क्रूड 1.46 प्रतिशत गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

: ब्रेंट क्रूड 1.46 प्रतिशत गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कीमती धातुएं: 24 कैरेट सोने की कीमत 0.2 प्रतिशत गिरकर ₹1,22,021 प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि चांदी ₹1,45,966 प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई।

कोटक नियो के कमोडिटी व करेंसी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, सोने की कीमतें भारी गिरावट के बाद स्थिर होने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कॉमेक्स पर 3,500 डॉलर प्रति औंस (घरेलू एमसीएक्स पर लगभग ₹1,20,000-₹1,21,000) को अहम सपोर्ट और 3,700 डॉलर को रेजिस्टेंस बताया है।

आगे के लिए निवेशकों के लिए जानकारों की क्या राय है?

बाजार विशेषज्ञों ने खुदरा निवेशकों को शॉर्ट-टर्म की उठापटक और तेज उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय कंपनियों के बुनियादी फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। वहीं कमोडिटी के मोर्चे पर अनिंद्य बनर्जी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे 18 से 24 महीने के नजरिए से सोने में धीरे-धीरे एक्यूमुलेशन (खरीदारी) जारी रखें और गिरावट का फायदा उठाने के लिए लिक्विडिटी बचाकर रखें।