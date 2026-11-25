भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1502 अंक से अधिक उछलकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ने 25,800 का अहम स्तर पार कर लिया। इस उछाल से बाजार ने सोमवार को हुई गिरावट की भरपाई कर ली है। रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 66 पैसे मजबूत होकर 92.19 (प्रोविजनल) के आठ महीने के हाई पर बंद हुआ।

बाजार में यह तेजी विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी के कारण आई है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी बाजार की धारणा को मजबूत किया। हालांकि, अमेरिकी शुल्क को लेकर नई चिंताएं भी बनी हुई हैं। इसके बावजूद निवेशकों का भरोसा कायम रहा। बैंक और फार्मा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सूचकांकों में 2 फीसदी तक की वृद्धि देखी गई। रुपये ने भी डॉलर के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत की। यह 12 मार्च के बाद डॉलर के मुकाबले अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल रहा।

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बाजार में कितनी तेजी आई?

बुधवार को बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 1,502.29 अंक यानी 1.82 फीसदी की वृद्धि के साथ 83,938.28 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 469.60 अंक यानी 1.85 फीसदी उछला। यह 25,819.25 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक और फार्मा क्षेत्र के सूचकांकों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उछाल सोमवार को हुई गिरावट की भरपाई करने में सहायक रहा।

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बाजार में तेजी के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार में इस शानदार वृद्धि के पीछे कई कारण रहे। विदेशी निवेशकों की भारतीय इक्विटी में लगातार खरीदारी जारी रही। इससे बाजार को मजबूत सहारा मिला। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम होने से कंपनियों की लागत घटती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है।

रुपये की स्थिति कैसी रही और क्या कोई चिंता है?

भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। रुपये की मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। हालांकि, अमेरिकी शुल्क को लेकर कुछ नई चिंताएं भी सामने आई हैं। इन चिंताओं के बावजूद बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहा। निवेशकों ने इन चिंताओं को फिलहाल नजरअंदाज किया।