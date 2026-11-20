आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और लोकप्रिय चैटबॉट 'क्लॉड' की निर्माता एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में ऐतिहासिक शुरुआत की है। नैस्डैक पर लिस्टिंग के पहले ही दिन कंपनी का शेयर अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ)के मूल्य से 17 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही ट्रेडिंग के पहले दिन कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1.27 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। इससे पहले कंपनी ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड 81.3 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई थी। वर्ष 2021 में स्थापित इस एआई कंपनी की यह सार्वजनिक शुरुआत वैश्विक तकनीकी बाजार और एआई उद्योग के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव बन गई है।

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