एंथ्रोपिक की लिस्टिंग: पहले दिन 17% तक उछले शेयर, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब की जीडीपी से अधिक वैल्यूएशन, जानिए
एंथ्रोपिक का शेयर लिस्टिंग के पहले दिन 17% उछलकर 97.17 डॉलर पर बंद हुआ। 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन और 81.3 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आईपीओ की पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
विस्तार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और लोकप्रिय चैटबॉट 'क्लॉड' की निर्माता एंथ्रोपिक ने शेयर बाजार में ऐतिहासिक शुरुआत की है। नैस्डैक पर लिस्टिंग के पहले ही दिन कंपनी का शेयर अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ)के मूल्य से 17 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही ट्रेडिंग के पहले दिन कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1.27 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। इससे पहले कंपनी ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड 81.3 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई थी। वर्ष 2021 में स्थापित इस एआई कंपनी की यह सार्वजनिक शुरुआत वैश्विक तकनीकी बाजार और एआई उद्योग के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव बन गई है।
पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में कैसा रहा एंथ्रोपिक का प्रदर्शन?
नैस्डैक पर कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग 'एएनटी' टिकर सिंबल के तहत शुरू हुई।
- आईपीओ भाव और शुरुआत: कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 83 डॉलर प्रति शेयर का निर्गम मूल्य तय किया था। अमेरिकी समयानुसार सुबह 11:30 बजे के तुरंत बाद शेयर 111.50 डॉलर के भाव पर खुला।
- कारोबार का समापन: कारोबारी सत्र के दौरान शुरुआती तेजी में कुछ कमी आई और अंत में शेयर 97.17 डॉलर पर बंद हुआ।
- लिस्टिंग गेन: 97.17 डॉलर के क्लोजिंग स्तर के साथ शेयर ने पहले दिन अपने 83 डॉलर के इश्यू प्राइस पर 17 फीसदी का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया।
कंपनी का रेवेन्यू और वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है?
वित्तीय आंकड़ों के मोर्चे पर कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है।
- रेवेन्यू में 12 गुना उछाल: कंपनी द्वारा दायर संशोधित एस-1 (S-1) दस्तावेज के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एंथ्रोपिक का राजस्व बढ़कर 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
- सालाना आधार पर बढ़त: 17 अरब डॉलर का यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी समान अवधि की तुलना में 12 गुना अधिक है।
- 'कंपनी ऑफ द ईयर': मजबूत वित्तीय आंकड़ों और तकनीकी विस्तार के दम पर याहू फाइनेंस ने एंथ्रोपिक को वर्ष 2026 के लिए 'कंपनी ऑफ द ईयर' चुना है।
कई विकसित देशों की जीडीपी से बड़ी कैसे बनी कंपनी की वैल्यूएशन?
आईपीओ के बाद एंथ्रोपिक का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मूल्यांकन कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को पीछे छोड़ चुका है। कंपनी की वैल्यूएशन दुनिया के सात प्रमुख
देशों की जीडीपी से अधिक हो गई है:
- नीदरलैंड्स: 1.42 ट्रिलियन डॉलर
- सऊदी अरब: 1.34 ट्रिलियन डॉलर
- स्विट्जरलैंड: 1.14 ट्रिलियन डॉलर
- पोलैंड: 1.13 ट्रिलियन डॉलर
- बेल्जियम: 770 अरब डॉलर
- स्वीडन: 750 अरब डॉलर
- आयरलैंड: 710 अरब डॉलर
एआई सुरक्षा और विस्तार पर कंपनी के शीर्ष नेतृत्व ने क्या कहा?
टाइम्स स्क्वायर स्थित नैस्डैक एक्सचेंज में पहला सौदा होने से पहले एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डारियो अमोदेई तथा अध्यक्ष डेनिएला अमोदेई ने ओपनिंग बेल बजाई।
- सुरक्षा को प्राथमिक शर्त बताया: डारियो अमोदेई ने स्पष्ट किया कि एआई को कैसे विकसित और तैनात किया जाता है, इसमें सुरक्षा सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाएगी।
- आम जनता की भागीदारी पर जोर: डेनिएला अमोदेई ने एआई विकास को लेकर चिंताओं पर कहा कि जो कोई भी एआई को लेकर असहज है या इसके प्रभाव को लेकर अनिश्चित है, यह तकनीक उनकी भागीदारी मांगती है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को आपके भरोसे या उपयोग की नहीं, बल्कि आपकी आवाज की जरूरत है।
भविष्य और बाजार के लिए आगे क्या हैं संकेत?
एंथ्रोपिक द्वारा जुटाए गए 81.3 अरब डॉलर ने वैश्विक पूंजी बाजार में एआई तकनीक के प्रति निवेशकों के भारी विश्वास को दर्शाया है। हालांकि, बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में वित्तीय बाजार यह तय करेगा कि एआई से जुड़े संभावित जोखिम कंपनी की भावी संभावनाओं और स्थिरता को किस तरह प्रभावित करते हैं।