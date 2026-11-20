घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद शुक्रवार को कारोबार का समापन मजबूत उछाल के साथ हुआ। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 897.96 (1.08%) अंकों की बढ़त के साथ 83,919.71 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी सूचकांक 286.30 (1.12%) अंक टूटकर 25,800.60 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में एशियाई बाजार में दर्ज की गई गिरावट के बावजूद मजबूत खरीदारी दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 65 पैसे बढ़कर 92.67 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ।

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