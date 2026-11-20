द बोनस मार्केट अपडेट: एशियाई बाजारों से उलट सेंसेक्स की चाल, 897 अंक चढ़ा; जानें निफ्टी का क्या हाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 20 Nov 2026 03:48 PM IST
सार
- 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 897.96 (1.08%) अंकों की बढ़त के साथ 83,919.71 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी सूचकांक 286.30 (1.12%) अंक टूटकर 25,800.60 के स्तर पर पहुंच गया।
- बाजार में एशियाई बाजार में दर्ज की गई गिरावट के बावजूद मजबूत खरीदारी दर्ज की गई।
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विस्तार
घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद शुक्रवार को कारोबार का समापन मजबूत उछाल के साथ हुआ। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 897.96 (1.08%) अंकों की बढ़त के साथ 83,919.71 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी सूचकांक 286.30 (1.12%) अंक टूटकर 25,800.60 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में एशियाई बाजार में दर्ज की गई गिरावट के बावजूद मजबूत खरीदारी दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 65 पैसे बढ़कर 92.67 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ।
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