गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के चौथे दिन दबाव में कारोबार शुरू किया। सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स मामूली 42.34 अंक की बढ़त के साथ 82,074.16 अंक पर खुला। वहीं, निफ्टी 41.15 अंक की गिरावट लेकर 25,186.80 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी लौटती नहीं दिखी, बल्कि गिरावट गहरा गई।

सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर सेंसेक्स 175.13 अंक नीचे 81,856.68 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 69.30 अंक का घाटा उठाकर 25,158.65 अंक पर कारोबार कर रहा था। बैंक निफ्टी में 0.31 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, मिडकैप निफ्टी सूचकांक 0.55 फीसदी के नुकसान में था। निफ्टी नेक्स्ट50 भी 0.13 फीसदी के घाटे में रहा।

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बुधवार को बाजार में क्या हुआ?

बैंक, ऑटो, एफएमसीजी और रियल्टी जैसे कुछ ही क्षेत्र हरे निशान में थे। बाकी सभी क्षेत्र शुरुआती सत्र में नुकसान में कारोबार कर रहे थे। कुल 2,512 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें 1,002 शेयर तेजी में थे। जबकि 1,330 शेयर नुकसान में गिरे हुए थे और 180 शेयरों के भाव स्थिर थे।

इससे पहले बुधवार को दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी पर लगाम लग गई थी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 500.38 अंक नीचे 82,031.81 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 सूचकांक 159.45 अंक की गिरावट में 25,227.95 अंक पर रहा। मंगलवार को सेंसेक्स में 427.40 अंक और निफ्टी 50 सूचकांक में 96.30 अंक की तेजी आई थी। सोमवार को बाजार ने सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ की थी।

पिछले सप्ताह बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा?

सोमवार को सेंसेक्स 512.34 अंक ऊपर बंद हुआ था। निफ्टी 50 सूचकांक 146.80 अंक की तेजी में रहा था। बीते सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 593.06 अंक के लाभ में रहा। वहीं, निफ्टी इस दौरान 157.9 अंक ऊपर चढ़ा था। इस प्रकार, पिछले सप्ताह बाजार में बढ़त दर्ज की गई थी।

बाजार खुलने से पहले क्या संकेत मिले थे?

भारतीय बाजार में आज दबाव में शुरुआत होने के संकेत पहले ही मिल रहे थे। बाजार खुलने से पहले गुजरात के गिफ्ट सिटी में गिफ्ट निफ्टी नीचे गिरा हुआ था। यह सुबह के सत्र में 73.50 अंक की गिरावट लेकर 25,148.50 अंक पर दिख रहा था। गिफ्ट निफ्टी का यह रुझान भारतीय बाजार में नुकसान की शुरुआत का संकेत दे रहा था। प्री-ओपन सत्र में भी बाजार का रुख दबाव वाला ही बना हुआ था। प्री-ओपन सत्र में सेंसेक्स मामूली 42 अंक ऊपर और निफ्टी करीब 41 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा था।