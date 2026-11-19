भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। ऑटो और बैंक शेयरों में शानदार वृद्धि के दम पर बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में उछाल आया। सेंसेक्स करीब 1,000 अंक चढ़कर 83,021.75 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 25,500 के स्तर को पार कर 25,514.30 पर पहुंच गया। रुपये में लगातार चौथे सत्र में बढ़त दर्ज की गई। यह डॉलर के मुकाबले पांच पैसे की मजबूती के साथ 93.36 के भाव पर बंद हुआ।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 989.94 अंक, यानी 1.21 फीसदी, की बढ़त के साथ 83,021.75 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,012.06 अंक चढ़कर 83,043.87 के उच्च स्तर पर भी पहुंचा। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 286.35 अंक, यानी 1.14 फीसदी, की तेजी के साथ 25,514.30 पर समाप्त हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में मारुति सुजुकी 7.58 फीसदी उछला। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4.78 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। एक्सिस बैंक 4.38 फीसदी, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.22 फीसदी चढ़ा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.12 फीसदी और भारतीय स्टेट बैंक 2.11 फीसदी ऊपर रहे। हालांकि, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंटरग्लोब एविएशन गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे।

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बाजार में यह उछाल क्यों आया?

बाजार में इस जोरदार वृद्धि के पीछे कई कारण रहे। ऑटो और बैंक शेयरों में तेज वृद्धि इसका मुख्य कारण थी। विदेशी फंडों का लगातार निवेश भी बाजार को सहारा दे रहा था। इसके साथ ही, तांबा और कच्चे तेल जैसी कमोडिटी की कीमतों में कमी आई। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने बताया। उन्होंने कहा कि नवंबर में रिकॉर्ड विदेशी निवेश से बाजार में तरलता बढ़ी। कच्चे तेल की कम कीमतें भविष्य की महंगाई और बाहरी संतुलन की चिंताओं को कम कर रही हैं।

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किन क्षेत्रों ने बाजार को आगे बढ़ाया?

ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने इस रैली का नेतृत्व किया। तांबे और एल्यूमीनियम की गिरती कीमतों से उनके मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। खपत और बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी वृद्धि हुई। बैंकिंग सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। विनोद नायर ने बताया कि भारतीय इक्विटी बाजार ने कमजोर एशियाई संकेतों के बावजूद रिकवरी जारी रखी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख की चिंताओं को भी बाजार ने नजरअंदाज किया।

वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 बढ़त में रहे। वहीं, शंघाई और हांगकांग के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजार ज्यादातर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी इक्विटी बाजार ज्यादातर गिरावट में रहे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.11 फीसदी नीचे बंद हुआ। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.61 फीसदी बढ़कर 92.51 डॉलर प्रति बैरल पर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। पिछले सत्र में सेंसेक्स 500.38 अंक गिरा था। निफ्टी में भी 159.45 अंक की गिरावट आई थी।