देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला आठवें लगातार सत्र में भी जारी रहा। मजबूत रुपये और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आक्रामक नीति की बढ़ती उम्मीदों से बुलियन पर दबाव बना रहा। इस दौरान सोने के दाम 1,300 रुपये कम होकर 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई, जो 2,500 रुपये घटकर 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपये गिरकर 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। बुधवार को यह 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पिछले आठ सत्रों में, 9 नवंबर से अब तक, सोने की कीमत में कुल 12,400 रुपये की कमी आई है। 9 नवंबर को सोना 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

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विदेशी बाजारों में क्या रहा सोने-चांदी का हाल?

मुद्रेक्स निवेश मंच के लीड क्वांट एनालिस्ट अक्षत सिद्धांत ने बताया कि मजबूत रुपये के कारण घरेलू दरें नीचे आईं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज सेगमेंट के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि फेडरल रिजर्व की आक्रामक नीतिगत रुख की उम्मीदों से कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

विदेशी बाजारों में भी हाजिर सोने का कारोबार 3,717.57 डॉलर प्रति औंस पर निचले स्तर पर हुआ। चांदी भी फिसलकर 44.92 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। फेडरल रिजर्व की अक्तूबर बैठक के विवरण से आगे ब्याज दर में बढ़ोतरी के संकेत मिले थे। इसके बाद गुरुवार को विदेशी व्यापार में सोना निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। इस बीच, डॉलर 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे कीमती धातु पर और दबाव पड़ा।

चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों?

बुधवार को तेज बिकवाली के बाद चांदी करीब 45 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर हुई। बुधवार को चांदी में लगभग पांच फीसदी की गिरावट आई थी। यह सितंबर 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर था। सफेद धातु अब 29 जनवरी, 2026 को दर्ज किए गए 121 डॉलर प्रति औंस के शिखर से 60 फीसदी से अधिक गिर चुकी है। औद्योगिक मांग पर अत्यधिक निर्भरता के कारण चांदी पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

कीमती धातुओं की चमक क्यों फीकी पड़ी?

Akshat Siddhant ने बताया कि ऊंची ब्याज दरों और मजबूत डॉलर ने सोने और चांदी का आकर्षण कम कर दिया है। निवेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टॉक में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी बुलियन बेच रहे हैं। चांदी को कमजोर औद्योगिक मांग से भी अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ा है। इन सभी कारकों ने मिलकर कीमती धातुओं की कीमतों को नीचे धकेला है।