वायरल वीडियो: ढाई साल के बेटे के लिए मां बना पिता, इस शख्स की कहानी दिल छू लेगी

2.5 साल के बेटे के लिए मां बने पिता का वायरल वीडियो: मां का प्यार, ममता, स्नेह और बच्चे की देखभाल का रिश्ता बेहद खास होता है। मां की कमी को पूरी तरह कोई दूसरा व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक पिता अपने बच्चे के लिए प्यार, ममता और देखभाल की ऐसी छांव जरूर बन सकता है, जो मुश्किल वक्त में उसे संभाल सके। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही पिता का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने पत्नी को खोने के बाद अपने ढाई साल के बेटे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभाली। पिता होने के साथ-साथ उन्होंने मां का फर्ज भी निभाया।

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