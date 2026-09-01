भारत के इस बाजार में बिकता है अजगर का अंडा, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को उनके अनोखे खान-पान के लिए देशभर में जाना जाता है। भारत के अन्य राज्यों में चिकन, मटन या फिश खान सामान्य है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अन्य जीव भी लोग खाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। यह वीडियो नागालैंड के एक स्थानीय बाजार का है, जिसमें देख सकते हैं कि अजगर का अंडा बिक रहा है। अंडे की कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

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