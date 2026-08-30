वायरल वीडियो: बिल्ली को कंधे पर बैठाकर डिग्री लेने पहुंचा छात्र, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

बिल्ली के साथ डिग्री लेते छात्र का वायरल वीडियो: कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री हासिल करने का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है। कन्वोकेशन समारोह में स्टेज पर पहुंचकर डिग्री लेना, प्रोफेसरों से मिलना और उस खास पल को तस्वीरों में कैद करना छात्रों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है, जिन्हें वे लंबे समय तक संजोकर रखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक छात्र ने अपने ग्रेजुएशन के इस खास पल को कुछ इस अंदाज में यादगार बनाया कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है।

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