नेपाल बाढ़ का कहर, उजड़े घर के सामने बैठा रहा कुत्ता, वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद मालिक का इंतजार करते कुत्ते: नेपाल में आए जल सैलाब ने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। कहीं घर बह गए, कहीं परिवार के लोग लापता हैं और कहीं लोग मलबे के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं। इस भीषण तबाही के बीच सामने आया एक और वीडियो दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं। ये कहानी उन बेजुबान कुत्तों की है, जो अपने उजड़े घरों के पास बैठकर अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया। मलबे और वीरानी के बीच ये कुत्ते अब भी इस उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि शायद उनके अपने लौट आएंगे।

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वीडियो में आप देख सकते हैं कि, बाढ़ के दौरान एक महिला अपने पालतू कुत्ते से अलग हो गई थी। दोनों करीब तीन से चार दिनों तक एक-दूसरे से दूर रहे।आखिरकार बचाव दल कुत्ते को उसकी मालकिन के पास लेकर पहुंचा। जैसे ही महिला ने अपने कुत्ते को सामने देखा, उसकी आंखों में खुशी और भावनाएं छलक पड़ीं। उसने उसे तुरंत कसकर गले लगा लिया। यह मिलन का पल वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ वीडियो देखने वालों को भी भावुक कर गया।

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वायरल वीडियो:

नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही के बाद सामने आई कई तस्वीरों और वीडियो ने नेपाल की त्रासदी के मानवीय पहलू को तो सामने रखा ही है, साथ ही इंसान और जानवर के बीच के उस अनकहे रिश्ते की गहराई भी दिखा दी है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। बाढ़ ने घर और परिवार छीन लिए, लेकिन इन बेजुबानों की आंखों में आज भी अपनों के लौटने की उम्मीद साफ नजर आती है।कहीं कोई कुत्ता उस जगह से हटने को तैयार नहीं है, जहां कभी उसका घर हुआ करता था। कहीं कोई मलबे के बीच अपने मालिक को तलाशता नजर आ रहा है, तो कहीं कोई कीचड़ में फंसकर जिंदगी की जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम परशेयर किया गया है। वहीं वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं।



नेपाल में कुत्तों के लिए एक खास त्योहार

नेपाल में कुत्तों को खास सम्मान दिया जाता है। हर साल मनाए जाने वाले ‘कुकुर तिहार’ में कुत्तों की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। इस दिन कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है, उनके माथे पर टीका लगाया जाता है और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। कुकुर तिहार सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इंसान और कुत्ते के बीच वफादारी, साथ और भरोसे के रिश्ते को सम्मान देने का प्रतीक भी है।





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