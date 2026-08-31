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चलती ट्रेन में अचानक बजे फायर अलार्म ने उड़ाए यात्रियों के होश, वजह जानकर सबने पकड़ा सिर

Mon, 31 Aug 2026 05:17 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 31 Aug 2026 05:17 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रात के सफर के दौरान अचानक फायर अलार्म बजने से यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। अलार्म की आवाज सुनते ही लोग घबरा गए और ट्रेन में हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि, जांच के बाद सामने आई वजह ने सभी को हैरान कर दिया। जानिए पूरा मामला।

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Fire alarm suddenly goes off on moving train but it was because of small rat viral video
ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म - फोटो : @tavishverse

विस्तार
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चलती ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म: ट्रेन में सफर के दौरान यात्री किसी भी आपात स्थिति को लेकर सतर्क रहते हैं। ऐसे में जब चलती ट्रेन में अचानक फायर अलार्म बज जाए तो क्या होगा? हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें रात के सफर के दौरान अचानक फायर अलार्म बजने से अफरातफरी मच गई, लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला।

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वीडियो में देखा जा सकता है कि फायर अलार्म बजते ही यात्री अपनी-अपनी बर्थ से निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। ट्रेन में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि, बाद में पता चला कि यह पूरा हंगामा किसी बड़ी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटे से चूहे के कारण हुआ था। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई में एक चूहा फंसकर मर गया था। इसके कारण हुई चिंगारी से ट्रेन के फायर अलार्म एक्टिवेट हो गए और यात्रियों में दहशत फैल गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।

 

 

 

 

 

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वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसके कैप्शन में लिखा है- ट्रेन में फायर अलार्म बजने लगा। एक लड़की सो रही थी, लोगों ने उठाकर बोला चलो जल्दी आग लग गई है। ट्रेन रोक भी दी गई थी। वहीं वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- फायर अलार्म बजा यही बड़ी बात है। दूसरे यूजर ने लिखा- वीडियो बनाने वाले कभी नहीं मरते हैं।



बता दें कि, ट्रेन में फायर अलार्म किसी संभावित आग या धुएं का संकेत मिलने पर बज सकता है। कोच में लगे फायर डिटेक्शन सेंसर धुआं या तापमान में असामान्य बदलाव महसूस करते हैं, जिसके बाद अलार्म सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में मैनुअल तरीके से भी इमरजेंसी अलार्म सक्रिय किया जा सकता है।


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फायर अलार्म का मकसद यात्रियों और ट्रेन स्टाफ को खतरे के प्रति तुरंत सतर्क करना होता है, ताकि समय रहते स्थिति की जांच की जा सके और जरूरत पड़ने पर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि, हर बार अलार्म बजने का मतलब आग लगना ही नहीं होता। तकनीकी खराबी, सेंसर की गड़बड़ी या किसी बाहरी कारण से भी अलार्म सक्रिय हो सकता है। इसलिए अलार्म बजने पर घबराने के बजाय रेलवे स्टाफ के निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है।


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