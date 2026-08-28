अजब-गजब: मुंबई मेट्रो ने दी इस बिल्ली को नौकरी! पद और काम जानकर हो जाएंगे हैरान

वायरल न्यूज: मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर रहने वाली एक नारंगी रंग की बिल्ली इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेट्रो के एक यात्री ने मजाकिया अंदाज में सलाह दी कि इस बिल्ली को कोई आधिकारिक पद दे दिया जाना चाहिए। स्टेशन पर अक्सर नजर आने वाली यह बिल्ली अब मजाकिया तरीके से महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के संगठनात्मक ढांचे में भी स्थान हासिल कर चुकी है।

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That’s our Chief Feline Officer. Responsibilities include station inspections, commuter observation and sitting exactly where everyone can admire them. So far, performance has been purrfect. #MahaMumbaiMetro #CatLover #Meow #Purrfect #Pawsome #Cattitude https://t.co/SrYUvbIhvk — Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd (@MMMOCL_Official) August 21, 2026

संदीप सामंत नाम के यात्री ने गुंडावली स्टेशन प्रवेश द्वार के पास बैठी बिल्ली की तस्वीर शेयर की और MMMOCL को टैग करते हुए मजाकिया अंदाज में अनुरोध किया कि इस बिल्ली को कोई पद दे देना चाहिए। मुंबई के ट्रैफिक की वजह से कई बड़े सेलिब्रिटी भी मेट्रो में यात्रा करते हैं। अब सभी एक अधिकारी की नजर होगी, जो एक नारंगी रंग की प्यारी सी बिल्ली है। यह बिल्ली मेट्रो कैंपस में ही रहती है।मेट्रो में हर दिन यात्रा करने वाले साथी एक दूसरे से मिलें या न मिलें, लेकिन उन्हें एक बिल्ली जरूर मिलती थी। यह बिल्ली हर यात्री पर नजर बनाए रखने का काम बेहतर ढंग से करती है। इसकी वजह से ही इसे मेट्रो में नौकरी ही दे दी गई है। मुम्बई मेट्रो के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी पुष्टि की गई है।यात्री ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिल्ली की फोटो शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि कृपया इसको कोई पद दे दें। ये आपके लिए फ्री में काम करेगी। फिर MMMOCL ने इस पोस्ट को देखते ही बिल्ली को पद दे दिया और बताया कि बिल्ली को चीफ फेलाइन ऑफिसर की पोजीशन दी गई है। इसका काम स्टेशन का इंसपेक्शन करना है।आगे बताया गया है कि इस बिल्ली का काम यहीं खत्म नहीं होता है। इसका काम आते-जाते लोगों पर ध्यान देना भी होगा। ये ठीक वहीं बैठती हैं, जहां इनको लोग देख सकें। फिलहाल इनकी परफॉर्मेंस परफेक्ट है। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं।