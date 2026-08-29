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फ्लाइट में बैठे यात्री के साथ अचानक हुआ ऐसा, केबिन क्रू ने बांधी राखी तो मच गई चर्चा

Sat, 29 Aug 2026 09:46 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 29 Aug 2026 09:46 AM IST
सार

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक केबिन क्रू सदस्य फ्लाइट के अंदर यात्री को राखी बांधती नजर आई। वीडियो के मजेदार ‘ब्रो-जोन’ कैप्शन के साथ-साथ बैकग्राउंड में गहरी नींद सो रहे एक यात्री ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया।
 

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Cabin Crew Ties Rakhi to Passenger Mid Flight Funny Bro Zone Video Goes Viral
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो - फोटो : इंस्टाग्रामscoodographer

विस्तार
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रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। इस खास दिन को लोग अपने-अपने अंदाज में मनाते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। खास बात यह है कि यहां रक्षाबंधन का जश्न किसी घर या परिवार के बीच नहीं, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रही फ्लाइट में मनाया गया। वीडियो में एक एयरलाइंस की केबिन क्रू सदस्य एक यात्री की कलाई पर राखी बांधती नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद एक अन्य क्रू मेंबर अपने फोन से इस खास पल को रिकॉर्ड कर रहा है। यात्री भी पूरे उत्साह के साथ इस मजेदार और प्यारे पल का हिस्सा बनता दिखाई देता है।

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दोस्त समझकर कर दिया ब्रो-जोन
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया, “मेरी फ्लाइट में मौजूद सभी फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे अपना दोस्त समझकर ब्रो-जोन कर दिया।”bवीडियो भले ही छोटा है, लेकिन फ्लाइट के अंदर अचानक बना यह रक्षाबंधन वाला माहौल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आमतौर पर विमान यात्रा को लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया मानते हैं, लेकिन ऐसे छोटे पल सफर को यादगार बना देते हैं। हालांकि, वीडियो देखने वाले लोगों की नजर सिर्फ राखी बांधने के दृश्य पर ही नहीं टिकी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे एक यात्री को भी नोटिस कर लिया, जो सफेद टी-शर्ट पहनकर गहरी नींद में सोता नजर आ रहा है।
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पीछे सो रहे यात्री ने भी खींचा ध्यान
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “दाईं ओर देखो, सफेद टी-शर्ट वाला आदमी गहरी नींद में सो रहा है।” वहीं दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा, “पीछे वाले ने सही समझदारी दिखाई, वह तो सो रहा है।” सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रही हैं। कई लोगों ने कहा कि 30 हजार फीट की ऊंचाई पर भी त्योहार और रिश्तों की गर्माहट महसूस की जा सकती है। वहीं कुछ यूजर्स ने ‘ब्रो-जोन’ वाले कैप्शन पर जमकर मजाक किया और कहा कि राखी बांधना किसी को फ्रेंड जोन में डालने का सबसे प्यारा और सुरक्षित तरीका हो सकता है।

राखी बनी मुस्कुराने की वजह
आजकल रेलवे और फ्लाइट जैसे सफर के दौरान त्योहार मनाने के कई वीडियो सामने आते रहते हैं। ये पल दिखाते हैं कि व्यस्त जिंदगी और यात्रा के बीच भी लोग रिश्तों और त्योहारों के लिए खास जगह निकाल ही लेते हैं। इस वीडियो में भी एक साधारण-सा राखी बांधने का पल यात्रियों और इंटरनेट यूजर्स के लिए मुस्कुराने की वजह बन गया।

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