नेपाल में आई विशानकारी बाढ़ में घिरा घर, बालकनी में चीखते लोग, वायरल वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

नेपाल में आई विनाशाकरी बाढ़ की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों की रूह कांप जा रही है। वहां की आई तस्वीरें और वीडियो दिल को दहला देने वाले हैं। तिब्बत के ग्यिरोंग पोर्ट क्षेत्र में हुई लैंडस्लाइडिंग और अचानक आई बाढ़ ने नेपाल में भयानक तबाही मचाई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लैंड स्लाइड के बाद पहाड़ में बहने वाली नदियों में सुनामी सा वेग उठा जिसके साथ भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा भी बहकर नीचे नेपाल की तरफ काफी तेजी से आया। हर दिन नेपाल की बाढ़ के नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जो विचलित करने वाले हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक घर है, जो चारों तरफ विनाशकारी बाढ़ से घिरा हुआ है। नदी में पानी के ऐसा वेग है, जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाएगी। वीडियो में सबसे डरावनी चीज यह है कि उस घर में दिख रहा है कि बालकनी कुछ लोग खड़े हैं और भगवान से प्राथना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी समय नदी में आई विनाशकारी बाढ़ अपने साथ घर और लोगों को बहा ले जाएगी।सोशल मीडिया पर इस डरावने वीडियो को देखकर लोग प्राथना कर रहे हैं कि सभी लोग बच जाएं। घर नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से चारों तरफ से घिरा हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज है कि विशाल पत्थर, गाड़ियां, पुल और घर के घर बहे जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक मां अपनी बेटी को सीने से लगाएं हुए है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा है कि नेपाल में बाढ़ के वक्त जिस पर बीत रही होगी, वही जान रहा होगा। परिवारवाले ऐसे हाल में क्या सोच रहे होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।इसी बीच नेपाल पुलिस का अलर्ट आया है कि तिब्बत की ओर स्थित जलबांध फिर से टूट गया है। इसलिए, बचाव और राहत कार्यों में लगे सभी सुरक्षाकर्मियों, बचाव कर्मियों और आम जनता से अनुरोध है कि वे तुरंत सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या दूसरों को सूचित करें। भगवान पशुपतिनाथ रक्षा करें नेपाल की।