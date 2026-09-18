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पार्क में मॉर्निंग वॉक के बाद बुजुर्गों का अनोखा अंदाज, किसी ने गाया गाना तो किसी ने दी ताल, देखें वीडियो

Fri, 18 Sep 2026 02:57 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 18 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर कुछ बुजुर्ग अंकलों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मॉर्निंग वॉक के बाद पार्क में एक जगह बैठकर गाना गाते नजर आ रहे हैं। 

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Morning walk after elderly people singing ye raatein ye mausam song in the park viral video
पार्क में जमी बुजुर्गों की महफिल - फोटो : @srivastava_vinit

विस्तार
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पार्क में बुजुर्गों का अनोखे अंदाज का वायरल वीडियो: लोग अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए सुबह की सैर और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। सुबह होते ही पार्कों में लोग टहलते, दौड़ते और एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर बुजुर्गों के एक ग्रुप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है।

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि, कुछ बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के बाद पार्क में एक जगह बैठकर बॉलीवुड का मशहूर गाना ‘ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा' गाना गाते नजर आ रहे हैं। कोई सुर लगा रहा है, तो कोई ताल देकर उसका साथ निभा रहा है। वहीं, कुछ बुजुर्ग गाने की धुन पर मस्ती में डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। 

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यहां देखें वीडियो 

 

 

 

 

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गाने के साथ बढ़ी बुजुर्गों की मस्ती

वीडियो में जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, बुजुर्गों की मस्ती भी बढ़ती जाती है। कुछ लोग पूरे जोश के साथ गाना गाते नजर आते हैं, तो कुछ तालियां बजाकर महफिल में रंग जमा देते हैं। वहीं कई बुजुर्ग गाने की धुन पर झूमते और डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनी जगह बैठे-बैठे ही थिरक रहा है, तो कोई उठकर अपने अंदाज में डांस करता नजर आ रहा है।




43 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो 

पार्क में सुर-ताल के साथ झूमते बुजुर्गों के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- सुबह की सैर थी... पर सुर छेड़ते ही पार्क बन गया महफ़िल। दिल छू लेने वाले इस वीडियो को अब तक 43 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 



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वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

पार्क में जमी बुजुर्गों की महफिल के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं वीडियो देख कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- इन बुजुर्गों ने मॉर्निंग वॉक को सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रखा। टीचर से सीधे प्रिंसिपल। दूसरे शख्स ने लिखा- जिंदगी को एंजॉय करने के लिए उम्र नहीं, बस अच्छे दोस्त और खुश रहने का बहाना चाहिए।

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