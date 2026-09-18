पार्क में मॉर्निंग वॉक के बाद बुजुर्गों का अनोखा अंदाज, किसी ने गाया गाना तो किसी ने दी ताल, देखें वीडियो

पार्क में बुजुर्गों का अनोखे अंदाज का वायरल वीडियो: लोग अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए सुबह की सैर और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। सुबह होते ही पार्कों में लोग टहलते, दौड़ते और एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर बुजुर्गों के एक ग्रुप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है।

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि, कुछ बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के बाद पार्क में एक जगह बैठकर बॉलीवुड का मशहूर गाना ‘ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा' गाना गाते नजर आ रहे हैं। कोई सुर लगा रहा है, तो कोई ताल देकर उसका साथ निभा रहा है। वहीं, कुछ बुजुर्ग गाने की धुन पर मस्ती में डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।

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वीडियो में जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, बुजुर्गों की मस्ती भी बढ़ती जाती है। कुछ लोग पूरे जोश के साथ गाना गाते नजर आते हैं, तो कुछ तालियां बजाकर महफिल में रंग जमा देते हैं। वहीं कई बुजुर्ग गाने की धुन पर झूमते और डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनी जगह बैठे-बैठे ही थिरक रहा है, तो कोई उठकर अपने अंदाज में डांस करता नजर आ रहा है।

पार्क में सुर-ताल के साथ झूमते बुजुर्गों के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- सुबह की सैर थी... पर सुर छेड़ते ही पार्क बन गया महफ़िल। दिल छू लेने वाले इस वीडियो को अब तक 43 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

वायरल वीडियो:

पार्क में जमी बुजुर्गों की महफिल के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं वीडियो देख कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- इन बुजुर्गों ने मॉर्निंग वॉक को सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रखा। टीचर से सीधे प्रिंसिपल। दूसरे शख्स ने लिखा- जिंदगी को एंजॉय करने के लिए उम्र नहीं, बस अच्छे दोस्त और खुश रहने का बहाना चाहिए।