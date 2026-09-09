सांप को साबुन लगाकर नहलाते बच्चे का वीडियो वायरल, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सोशल मीडिया पर अक्सर सांप के वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ बेहद खतरनाक होते हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जमीन पर बैठा है और उसके हाथ में सांप नजर आ रहा है।

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अब इसे क्या कहें...?



बहादुर बच्चा....

या आलसी और डरपोक सांप 😂



गजब की सर्विसिंग चल रही है....🤣 pic.twitter.com/Hk2ZxFfpr5 — Kashish (@Kkashish_k) September 4, 2026

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे के पास ही पानी से भरी बाल्टी रखी हुई है और वह पानी और साबुन से सांप को नहला रहा है। बच्चे को सांप को नहलाता देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने इसे बेहद खतरनाक बताया है, तो किसी ने मजेदार। अब यह चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।वीडियो में दिख रहा है किएक छोटा बच्चा सांप के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, जैसे सांप उसका दोस्त है। बच्चे के बगल में बाल्टी रखी है, जिसमें पानी और झाग दिख रहा है। बच्चा हाथों से सांप को पकड़कर और उसे सहलाकर उस पर पानी डाल रहा है और उसे साफ करता नजर आ रहा है। सांप भी चुपचाप नहाने का आनंद ले रहा है। कुछ देर बाद वह बिना डरे सांप को हाथ से छूता भी है। वायरल वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है।सांप के साथ इस तरह का व्यवहार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सांप अचानक हमला भी कर सकता है। इसलिए जहरीले जीव के साथ इस तरह की हरकत करना जानलेवा साबित हो सकती है। वायरल वीडियो पर जमकर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।एक शख्स ने लिखा है कि भाई पानी तू डाल रहा है और मुझे डर लग रहा है। एक शख्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि बच्चा सांप की सफाई कर रहा है। एक अन्य ने लिखा है कि सांप बच्चे खुद डर रहा है और बेचारा चुपचाप नहा रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है।