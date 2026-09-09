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सांप को साबुन लगाकर नहलाते बच्चे का वीडियो वायरल, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Wed, 09 Sep 2026 07:02 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 07:02 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सांप को साबुन लगाकर नहला रहा है और सांप नहाने का आनंद ले रहा है। 

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सांप को साबुन लगाकर नहलाते बच्चे का वीडियो वायरल - फोटो : एक्स

विस्तार
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सोशल मीडिया पर अक्सर सांप के वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ बेहद खतरनाक होते हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जमीन पर बैठा है और उसके हाथ में सांप नजर आ रहा है। 

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सांप को नहला रहा है बच्चा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे के पास ही पानी से भरी बाल्टी रखी हुई है और वह पानी और साबुन से सांप को नहला रहा है। बच्चे को सांप को नहलाता देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने इसे बेहद खतरनाक बताया है, तो किसी ने मजेदार। अब यह चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 
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वीडियो में दिख रहा है किएक छोटा बच्चा सांप के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, जैसे सांप उसका दोस्त है। बच्चे के बगल में बाल्टी रखी है, जिसमें पानी और झाग दिख रहा है। बच्चा हाथों से सांप को पकड़कर और उसे सहलाकर उस पर पानी डाल रहा है और उसे साफ करता नजर आ रहा है। सांप भी चुपचाप नहाने का आनंद ले रहा है। कुछ देर बाद वह बिना डरे सांप को हाथ से छूता भी है। वायरल वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है।
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सांप के साथ इस तरह का व्यवहार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सांप अचानक हमला भी कर सकता है। इसलिए जहरीले जीव के साथ इस तरह की हरकत करना जानलेवा साबित हो सकती है। वायरल वीडियो पर जमकर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। 
 

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लोगों की प्रतिक्रियाएं 

एक शख्स ने लिखा है कि भाई पानी तू डाल रहा है और मुझे डर लग रहा है। एक शख्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि बच्चा सांप की सफाई कर रहा है। एक अन्य ने लिखा है कि सांप बच्चे खुद डर रहा है और बेचारा चुपचाप नहा रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। 

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