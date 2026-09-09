मुर्गा खिलाने गए शख्स को पीना में खींचने लगा मगरमच्छ, फिर जो हुआ वीडियो देखकर कांप जाएंगे आप
पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी के एक एडवेंचर पार्क में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां पर खान खिलाने गए एक कर्मचारी को मगरमच्छ ने जबड़े में दबोच लिया।
विस्तार
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सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। वीडियो में दिख रहा है कि मगरमच्छ एक शख्स के पैरों को अपने जबड़े में दबोच लिया है और उसे पानी के भी खींचने की कोशिश कर रहा है। शख्स अपनी जान को बचाने के लिए पूल के किनारे को पकड़ा है। शख्स के आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वह दर्द से कराहता दिख रहा है। बताया गया है कि मगरमच्छ के हमले में गंभीर रूप से घायल शख्स की बाद मौत हो गई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी के एक एडवेंचर पार्क में यह दर्दनाक घटना हुई है। बताया गया है शनिवार को एक कर्मचारी मगरमच्छ को खाना खिलाने के लिए गया था और उसे मुर्गा खिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मगरमच्छ ने शख्स पर हमला बोल दिया।
मगमच्छ ने जबड़े में दबोच लिए पैर
घटना को देखने वाले गिब्सन जॉन ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बताया कि कर्मचारी बाड़े की जाली के पास मुर्गा लेकर गया। इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया और उसे पूल के अंदर खींचने लगा। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स पूल के किनारे को कसकर पकड़ा हुआ है। मगरमच्छ उसके पैरों को अपने जबड़े में दबाचे हुए था। एक व्यक्ति ने कर्मचारी को बचाने के लिए एक डंडा आगे बढ़ाया और शख्स ने उसे पकड़ लिया। एक और व्यक्ति उसके हाथों को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है।
Papua New Guinea 🇵🇬:A Crocodile 🐊keeper at the Adventure Park in Port Moresby, 14 Mile, was attacked by his own crocodile.Police 👮shot the crocodile dead and saved the man, although both of his legs were bitten off by the crocodile. pic.twitter.com/arYA3MnJfl— marknehpets (@mapkpets) September 5, 2026
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प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि शख्स बहुत दर्द में था और वह ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। गिब्सन जॉन का कहना है कि चेहरे और आंखों से साफ स अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने दर्द में था। इस दौरान शख्स ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शख्स को मगरमच्छ एक घंटे से ज्यादा समय तक जबड़े में दबोचे रहा। शख्स की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने मगरमच्छ को गोली मार दी, जिससे बाद कर्मचारी मगरमच्छ के जबड़े से छूट पाया।
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इसके बाद उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। मगरमच्छ के हमले में उसने एक पैर खो दिया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक उत्तरी पापुआ न्यू गिनी के वेस्टर्न आइलैंड्स का रहने वाला था, जो दो साल से यहां पर काम कर रहा था।