फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Female tiger resting on middle road shows tantrums safari viral video

सड़क पर आराम फरमाती बाघिन को देख थम गई कार की रफ्तार, कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला नजारा

Wed, 09 Sep 2026 03:03 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 09 Sep 2026 03:03 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर जंगल सफारी से एक बाघिन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।जिसमें एक बाघिन सड़क के बीचों-बीच बेखौफ होकर लेटी नजर आ रही है। उसका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे जंगल की इस सड़क पर उसका ही कब्जा हो। 

विज्ञापन
Female tiger resting on middle road shows tantrums safari viral video
सड़क के बीचों-बीच लेटी बाघिन - फोटो : @ketanzagade_photography

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जंगल सफारी में सड़क के बीच लेटी बाघिन का वायरल वीडियो: जंगल सफारी पर जाने वाले लोग घंटों भटकते हैं ताकि उन्हें एक बार शेर या बाघ की झलक मिल जाए. लेकिन अगर बाघ या शेर आपके सामने खुद आ जाए तो शायद ये आपके लिए एक सपना सच हो जाने जैसा हो। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाघिन सड़क के बीचों-बीच बेखौफ होकर लेटी नजर आ रही है। उसका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे जंगल की इस सड़क पर उसका ही कब्जा हो। 

विज्ञापन



सोशल मीडिया वायरल वीडियो 

वीडियो में देखा जा सकता है कि तड़के सुबह कुछ लोग जंगल सफारी के लिए निकले थे। तभी रास्ते में उन्हें एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी उन्होंने शायद ही उम्मीद की होगी। एक बाघिन सड़क के बीच में लेटी हुई थी। बाघिन का शाही अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे जंगल की इस सड़क पर उसी का राज हो। कार सवारों ने जैसे ही सड़क के बीचों-बीच बड़े आराम से लेटी बाघिन को देखा, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। हालांकि, गाड़ियों और इंसानों की मौजूदगी का बाघिन पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह बेफिक्र होकर सड़क पर उसी तरह पसरी रही, मानो पूरी सड़क पर उसी का राज हो और बाकी सभी को उसके उठने का इंतजार करना पड़ेगा। 

विज्ञापन

 

 

घायल तेंदुए ने रेस्क्यू के दौरान बदला मिजाज, अधिकारी पर झपटा खूंखार जानवर, देखें वीडियो

विज्ञापन
विज्ञापन



यहां देखें वीडियो 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Ketan Zagade Photography (@ketanzagade_photography)


सड़क पर बाघिन का शाही अंदाज
वीडियो में आगे बाघिन का बेफिक्र अंदाज और भी दिलचस्प नजर आता है। कभी वह सड़क पर पूरी तरह पसरकर आराम करती, तो कभी अंगड़ाई लेते हुए जीभ बाहर निकालकर अपनी अदाएं दिखाती नजर आती है। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में बाघिन का यह शाही अंदाज देखकर वहां मौजूद पर्यटक भी हैरान रह गए। वीडियो को अबतक 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं।


एक ऐसी याद जो जिंदगी भर दिल में रहेगी

सड़क पर शाही अंदाज में आराम फरमाती बाघिन के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसके कैप्शन में लिखा है- सफारी शुरू होने से पहले ही सड़क पर हुआ एक ऐसा अनपेक्षित सामना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 सितंबर 2026 की सुबह, एक युवा मादा बाघिन ने सड़क को ही अपनी सुबह की आरामगाह बना लिया था। हम जैसे-जैसे उसके करीब पहुंचे, वह पूरी तरह बेफिक्र नजर आई और उसे हमारी मौजूदगी से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। हम बाघ को देखने निकले थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह खुद हमारा इंतजार कर रही होगी। यह किसी सपने के सच होने जैसा था—एक ऐसी याद, जो जिंदगी भर दिल में रहेगी। तुम वाकई खूबसूरत हो। 



वायरल वीडियो- कोबरा को गले से पकड़कर काबू में करने लगा शख्स, फिर जो हुआ देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

 

वीडियो पर लोगों का रिएक्शन 
इस अद्भुत नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।  ऐसे में एक शख्स ने लिखा- जंगल का असली राजा कौन है? यह इस बाघिन ने बिना कुछ कहे ही साबित कर दिया। वहीं कई  यूजर्स बाघिन की इस 'अदा' और 'रॉयल नखरों' पर फिदा हो गए हैं। 


देहरादून: डॉ. राधाकृष्णन की फोटो के सामने ऊ ला ला डांस का वीडियो वायरल, अब कॉलेज ने सफाई देकर कही ऐसी बात

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed