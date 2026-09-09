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सड़क पर सब्जी बेचती दिखी बिना सिर वाली महिला, देखकर कांप जाएगी रूह, वीडियो की सच्चाई ने उड़ाए लोगों के होश

Wed, 09 Sep 2026 05:34 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 05:34 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक बेहद डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में एक महिला ठेले पर सब्जी बेचती हुई नजर आ रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उसका सिर नहीं है। 

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Headless woman spotted selling vegetables on the street the truth behind the video left people stunned
सड़क पर सब्जी बेचती दिखी बिना सिर वाली महिला, वीडियो की सच्चाई ने उड़ाए लोगों के होश - फोटो : एक्स

विस्तार
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सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें हैरान करने वाली घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि, वीडियो की सच्चाई कुछ और होती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इसी तरह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको होश उड़ जाएंगे, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। वीडियो में दिख रहा है कि साड़ी पहनी हुई एक महिला रात में सड़क पर ठेल पर सब्जी बेच रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप सकती है, क्योंकि सब्जी बेच रही महिला का सिर नहीं है। 

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वीडियो में देखा जा सकता है कि रात में सुनसान सड़क महिला ठेले पर सब्जी बेच रही है, जिसे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि ठेले पर सब्जी बेच रही महिला का सिर नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि महिला ने भूरे रंग की साड़ी पहनी नहीं हुआ है। लोगों को सब्जी खरीदने के लिए आवाज लगा रही है और हाथों से इशारा कर रही है।
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वीडियो में दिख रहा है कि बिना सिर की महिला को सब्जी बेचते देख एक लड़की डर जाती है और बालकनी से भागकर कमरे में आ जाती है। महिला ठेले के एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तेजी से जाती है। फिर वह लड़की को सब्जी खरीदने के लिए आवाज लगाती है और हाथों से इशारा करती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों दहशत में आ गए हैं। 
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10 सेकेंड के इस वीडियो में कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो ने लोगों को डरा दिया है। इसे देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दिख रहा है कि महिला ने ठेले पर आलू, टमाटर और बैगन बेच रही है। सड़क पर वह अकेली है और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। 




वीडिये के बैकग्राउंड में डरावनी आवाजें आ रही हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। पहली बार देखने पर लगता है कि यह किसी चुड़ैल का वीडियो है, लेकिन वीडियो को सच्चाई पूरी से तरह अलग है। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है-मेरा तो दिमाग ही घूम गया ये वीडियो देखकर। 

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आखिर क्या है वीडियो की सच्चाई?

वायरल वीडियो में दिख रही है डरावना दृश्य सच नहीं है। इसे डिजिटल एडिटिंग, वीएफएक्स या एआई की मदद से बनाया गया है। इसे देखने के बाद लोगों की आंखों को धोखा हो रहा है। वीडियो देखने पर बिल्कुल सच लगा रहा है, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। 

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