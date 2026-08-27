फ्लाइट में बैठकर परिवार ने परोसना शुरू किया खाना, नजारा देख यूजर्स बोले- ये क्या हो रहा है?

परिवार के साथ हवाई सफर हो तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। लेकिन अगर इसी सफर में घर का पसंदीदा खाना भी साथ हो, तो मजा कुछ और ही हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वीडियो में एक परिवार फ्लाइट के अंदर बैठकर घर से लाया हुआ खाना खाता नजर आ रहा है। परिवार की महिलाएं प्लेटों में खाना परोसती दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि एक-दो नहीं, बल्कि कई तरह की डिशेज प्लेटों में परोसी जा रही हैं। परिवार के लोग भी इस दौरान काफी खुश नजर आते हैं। बताया गया है कि फ्लाइट में खाने का विकल्प नहीं था, इसलिए परिवार अपने साथ घर का खाना लेकर आया था। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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