फ्लाइट में बैठकर परिवार ने परोसना शुरू किया खाना, नजारा देख यूजर्स बोले- ये क्या हो रहा है?
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय परिवार फ्लाइट के अंदर घर से लाया हुआ खाना प्लेटों में परोसकर खाता नजर आ रहा है।
विस्तार
परिवार के साथ हवाई सफर हो तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। लेकिन अगर इसी सफर में घर का पसंदीदा खाना भी साथ हो, तो मजा कुछ और ही हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वीडियो में एक परिवार फ्लाइट के अंदर बैठकर घर से लाया हुआ खाना खाता नजर आ रहा है। परिवार की महिलाएं प्लेटों में खाना परोसती दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि एक-दो नहीं, बल्कि कई तरह की डिशेज प्लेटों में परोसी जा रही हैं। परिवार के लोग भी इस दौरान काफी खुश नजर आते हैं। बताया गया है कि फ्लाइट में खाने का विकल्प नहीं था, इसलिए परिवार अपने साथ घर का खाना लेकर आया था। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
खाना खाया, लेकिन गंदगी नहीं फैलाई
वीडियो का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। परिवार ने खाना खाने के बाद प्लेटों को इधर-उधर फेंकने के बजाय एक बड़ी पॉलिथीन में इकट्ठा किया। वीडियो में एक महिला प्लेटें जमा करती नजर आ रही है। यानी फ्लाइट के अंदर परिवार ने खाना जरूर खाया, लेकिन वीडियो में कहीं भी खाने के बाद गंदगी फैलाते हुए नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छेड़ दी।
India lacks civics sense 😭
A North Indian family opened a cafeteria on a running flight. Fifteen people sat together, got their own food, and walked around the cabin carrying plates.
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The problem isn't just the food, its smell will linger for the entire journey, and some… pic.twitter.com/Wl9scwON1O— Chota Don (@choga_don) August 26, 2026
पोस्ट के कैप्शन पर भी सवाल
यह वीडियो X हैंडल से शेयर किया गया है। पोस्ट के साथ लिखा गया कि भारतीयों में सिविक सेंस नहीं होता और भारतीय परिवार ने चलती फ्लाइट में कैफेटेरिया खोल दिया। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने परिवार के व्यवहार को लेकर अपनी राय रखी। एक यूजर ने लिखा कि जब सिविक सेंस की बात आती है तो इंडियंस सबसे नीचे खड़े होते हैं।
वीडियो पर यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रियाएं
वीडियो के कैप्शन में परिवार को नॉर्थ इंडिया का बताया गया है। इस पर भी यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कहा कि सिर्फ 'इंडियन फैमिली' लिखा जाना चाहिए था।फिलहाल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग फ्लाइट में इस तरह खाना परोसने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ का ध्यान इस बात पर है कि परिवार ने खाना खाने के बाद गंदगी नहीं फैलाई।