VIP ग्राहक बनकर सैलून पहुंचा बंदर! कुर्सी पर लेटकर आराम से कराई मालिश, मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बंदर छाया हुआ है। वो सैलून में किसी वीआईपी ग्राहक की तरह कुर्सी पर लेटकर नाई से मालिश कर रहा है। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
विस्तार
सोशल मीडिया पर हर दिन जंगल में मस्ती करते जानवरों के वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन इन दिनों एक बंदर का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जो सैलून पहुंचा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वह कुर्सी पर आराम से लेटर मालिश करा रहा है। बंदर का नवाबी अंदाज देखकर हर कोई हैरान है। अनोखे वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदर किसी जंगल या पेड़ पर नहीं, बल्कि एक सैलून में कुर्सी पर आराम फरमा रहा है। वह बड़े आराम से शरीर की मालिश भी करवा रहा है। बंदर का यह अंदाज देखकर लोग हैरान हैं। यह वीडियो काफी मजेदार है और लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सैलून में कुर्सी पर बंदर लेटा है और आंखें बंद करके सुकून से सो रहा है। सबसे खास बात यह है कि सैलून वाला उसकी पूरा मन लगाकर मालिश कर रहा है। बंदर खुद बताता है कहां मालिश करनी है। वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि ये बंदर खुद बताता है कि उसे कहां मसाज करानी है। इसलिए नाई कभी उसके हाथ तो भी पैरों को दबाता है।
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