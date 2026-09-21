हाई हील में लड़कों का डांस देख दंग रह गईं महिलाएं, रजिया गाने पर शानदार परफॉर्मेंस ने जीता सबका दिल

हाई हील में डांस करते लड़कों का वायरल वीडियो: हाई हील पहनकर डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए शरीर का संतुलन, पैरों पर नियंत्रण और स्टेप्स की सही टाइमिंग बेहद जरूरी होती है। हाई हील में डांस करते समय जरा-सी चूक से बैलेंस बिगड़ सकता है। हाल ही में 'रजिया' गाने पर डांस करते लड़कों के एक ग्रुप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के हाई हील पहनकर ऐसा डांस करते हैं, जिन्हें देखकर आसपास खड़ी महिलाएं और लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं।

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