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वायरल वीडियो: भीग जाने दे भीगी रात में गाने पर आंटियों ने लगाए ठुमके, बारिश में कमर हिलाकर किया शानदार डांस

Sat, 26 Sep 2026 07:25 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 07:25 PM IST
सार

वायरल डांस वीडियो: सोशल मीडिया पर बारिश के बीच आंटियों का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सभी महिलाएं भीग जाने दे भीगी रात में गाने पर डांस कर रही हैं। लोग महिलाओं के आत्मविश्वास और शानदार डांस की तारीफ कर रहे हैं। 

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aunties dance in rain on bheeg jane de song dance moves and fun viral video social media up rain
भीग जाने दे भीगी रात में गाने पर आंटियों ने लगाए ठुमके - फोटो : instagram

विस्तार
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वायरल डांस वीडियो: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात अर्नब के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। अब इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ आंटियों का बारिश में भीगते हुए डांस वायरल हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि सभी महिलाएं भीग जाने दे भीगी रात में गाने पर जमकर डांस कर रही हैं। उनका मस्ती भरा अंदाज लोगों का काफी पसंद आ रहा है।

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वीडियो में आप देख सकते हैं कि बारिश में महिलाएं पूरी तरह भीग चुकी हैं। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और उसकी धुन पर महिलाएं पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ डांस कर रही हैं। कभी वो हाथों से एक्सप्रेशन दे रही हैं तो कभी कमर हिलाकर अपने डांस मूव्स दिखा रही हैं। बारिश में बिना किसी झिझक के डांस करते महिलाओं को देखकर आसपास का माहौल भी खुशनुमा दिख रहा है। एक महिला छाता लेकर डांस कर रही है। 
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बारिश में डांस कर रहीं महिलाओं का उत्साह देखकर नहीं लग रहा है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह है कि कपड़े भीग रहे हैं या आसपास लोग उन्हें देख रहे हैं। वो  बारिश और गाने का आनंद ले रही है। महिलाओं का सोशल मीडिया पर लोगों ध्यान खींच रहा है। आसपास मौजूद लोग महिलाओं को डांस करता देख वीडियो बना लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
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डांस करती महिलाओं ऊर्जा से भरा मूव्स और बेफिक्र अंदाज सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है। उम्र की परवाह किए बिना ऐसे खुलकर मस्ती करते देखकर कई लोगों ने ऊर्जा और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं। 

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डांस के वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो देखने के बाद बारिश वाली पुरानी यांदें उनक मन में ताजा हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं। 

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