1 of 5 खरगोश को खोजने में 99 फीसदी लोग हो चुके हैं फेल, हिम्मत है तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock







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सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की नई-नई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने वाली होती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।



इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको खरगोश खोजना है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में खरगोश कहां पर छिपा है। अब देखना है कि क्या आप खरगोश को खोज पाते हैं?



2 of 5 खरगोश को खोजने में 99 फीसदी लोग हो चुके हैं फेल, हिम्मत है तो 15 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में खरगोश कहां पर छिपा है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। खरगोश को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है।



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