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वीडियो: कहवा गईल लड़कियां हो गाने पर लड़की ने किया खूबसूरत डांस, एक्सप्रेशन और देसी अंदाज ने जीता लोगों का दिल

Sat, 26 Sep 2026 07:02 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 07:02 PM IST
सार

किचन में मां के साथ काम कर रही लड़की ने इतना खूबसूरत डांस किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लड़की ने कहवा गईल लड़कियां हो भोजपुरी ने गाने पर डांस किया है। 

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girl dance on Kahanva Gail Ledkaeeyan Ho alka yagnik song video goes viral on internet
कहवा गईल लड़कियां हो गाने पर लड़की ने किया खूबसूरत डांस - फोटो : instagram

विस्तार
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सोशल मीडिया पर हर दिन डांस के वीडियो देखने को मिलते हैं। इनमें कई बेहद खूबसूरत होते हैं, कुछ डांस लोगों को पुराने दिनों को याद दिला देते हैं। अब इन दिनों सोशल मीडिया एक ऐसा ही डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक भोजपुरी गाना कहवां गईल लड़िकैयां हो पर बेहद सुदंर डांस किया है। लड़की ने अपने डांस से लोगों के दिल को जीत लिया है।

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की किचने अपनी मां के साथ खाना बनाने में हाथ बंटा रही है, लेकिन जैसे ही कहवां गईल लड़िकैयां हो गाना बजता वह डांस करने लगती है। उसके डांस की हर कोई तारीफ कर रहा है। यह भोजपुरी काफी पुराना है, जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं। इस गाने अक्सर रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं।
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वीडियो में दिख रहा है कि लड़की ने मस्टर्ट कलर रा सूट और सलवार पहनी हुई है और मैचिंग का दुपट्टा लिया हुआ है। लड़की के साथ उसकी मां भी नजर आ रही हैं, जिन्हें मैरून रंग का टीशर्ट और पर्पल रंग का लोअर पहना हुआ है और गैस पर कुछ बना रही है। वह लड़की का डांस मुस्कार रही हैं। मां और बेटी की जोड़ी कमाल की लग रही है। 
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लड़की के डांस के वीडियो को शेयर किया गया है। कहवा गईल लड़कियां हो तनी हमके बता दे भोजपुरी गाने को भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक ने गया है। यह गाना काफी प्रसिद्ध है, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन और देसी स्टाइल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 

सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि पुराने गाना अंदाज ही अलग है। वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि डांस और गाने ने गांव और पुराने दिनों की याद दिला दी है। 

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