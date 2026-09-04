ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य पर मिली बड़ी कामयाबी! वैज्ञानिकों को डार्क मैटर का मिला अहम सुराग

ब्रह्मांड के सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्यों में डार्क मैटर शामिल है। अब इसकी खोज में वैज्ञानिकों को एक अहम सुराग मिला है। एक खास डिटेक्टर ने एक रहस्यमयी कण को रिकॉर्ड किया है। अमेरिका में जमीन के करीब एक मील नीचे लैब में यह डिटेक्टर लगा है। यह रहस्यमयी कण डार्क मैटर से संबंधित हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी यह पक्की खोज नहीं है।

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LZ डिटेक्टर (LUX-ZEPLIN) में यह संकेत मिला है। LZ दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है, जो ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की खोज कर रहा है। करीब 250 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने दो साल तक इसके डेटा की जांच पड़ताल की है। सभी वैज्ञानिक 6 देशों के 39 संस्थानों से जुड़े हैं। जांच में एक ऐसे कण का पता चला है, जिसकी एक एटम से टक्कर हुई थी।वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि यह WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) हो सकता है। माना जाता है कि WIMP डार्क मैटर का संभावित कण है। अगर डार्क मैटर के किसी कण की किसी एटम से टक्कर होती है, तो उससे पैदा होने वाले छोटे से संकेत को यह डिटेक्टर पकड़ने की कोशिश करता है।यह कहना अभी सही नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक ऐसी घटना का पता लगाया है, जो डार्क मैटर से संबंधित हो सकती है। सिर्फ एक घटना के आधार पर यह साबित नहीं हो सकता है कि वह डार्क मैटर ही था। इस संकेत को 2.6 सिग्मा की रेटिंग दी गई है। सिग्मा से वैज्ञानिक यह समझते हैं कि कोई नतीजा कितना भरोसेमंद है।5 Sigma को बड़ी वैज्ञानिक खोज के लिए जरूरी माना जाता है। अभी जो संकेत मिला है, उसे पक्की खोज मानने के लिए और सबूत की जरूरत है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिक गैटस्कैल का कहना है कि वैज्ञानिकों का यह दावा नहीं है कि उन्होंने डार्क मैटर खोज लिया है। उनके मुताबिक, टीम ने कुछ दिलचस्प जरूर देखा है, लेकिन अभी और जांच की जरूरत है, जिससे इस समझा जा सके।डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता है। यह रोशनी को न तो छोड़ता है और न ही उसे सामान्य तरीके से वापस भेजता है। इसकी वजह से इसे सीधे देखना बहुत कठिन है। इसके बाद भी वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण दूसरी चीजों पर असर डालता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक, ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का करीब 85 फीसदी हिस्सा डार्क मैटर हो सकता है। इतना बड़ा हिस्सा होने के बाद भी वैज्ञानिक अभी तक इसके किसी कण को सीधे नहीं पकड़ पाए हैं। इसलिए मिले संकेत अहम माना जा रहा है।