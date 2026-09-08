बिहार नाव हादसा: गांधी सेतु के पास डूबी नाव, कई लोग लापता; राहत-बचाव कार्य में जुटी पुलिस

वैशाली जिले के राघोपुर के तेरेसिया में महात्मा गांधी सेतु के 9 नंबर पाया के पास एक नाव डूबने की सूचना है। नाव पर सवार 9 से 10 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। स्थानीय मुखिया के साथ गंगाब्रिज थाना पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है।

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