बिहार नाव हादसा: गांधी सेतु के पास डूबी नाव, कई लोग लापता; राहत-बचाव कार्य में जुटी पुलिस
वैशाली के राघोपुर स्थित तेरेसिया में महात्मा गांधी सेतु के 9 नंबर पाया के पास नाव डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया। नाव पर सवार 9 से 10 लोगों के लापता होने की बात सामने आ रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों की टीम राहत-बचाव अभियान में जुटी है।
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वैशाली जिले के राघोपुर के तेरेसिया में महात्मा गांधी सेतु के 9 नंबर पाया के पास एक नाव डूबने की सूचना है। नाव पर सवार 9 से 10 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। स्थानीय मुखिया के साथ गंगाब्रिज थाना पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है।
सूचना मिलते ही वैशाली के एसएसपी शुभांक मिश्रा घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है।