बिहार: थावे मंदिर से पूजा कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, पिकअप ने ऑटो में मारी टक्कर; एक की मौत, 4 घायल

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फुलबरिया गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। हादसे में मीनापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी करीब 45 वर्षीय बीरेंद्र प्रसाद की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

थावे मंदिर में पूजा के बाद लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, ऑटो में सवार सभी लोग थावे मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद वापस लौट रहे थे। ऑटो में कुल पांच लोग सवार थे। इसी दौरान राजेपुर थाना क्षेत्र के फुलबरिया गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

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स्थानीय लोगों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकाला

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव का काम शुरू किया। लोगों ने ऑटो में फंसे घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना के बाद मौके पर कुछ देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही।

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घायलों को उपचार के लिए एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य घायलों का भी इलाज किया जा रहा है।

बीरेंद्र प्रसाद की हादसे में मौत

हादसे में मीनापुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 निवासी बीरेंद्र प्रसाद (करीब 45 वर्ष), पिता नागिन्द्र प्रसाद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल अन्य लोग भी उसी परिवार के हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बीरेंद्र प्रसाद की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और घटनास्थल से जुड़े लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पिकअप चालक हादसे के बाद फरार, वाहन जब्त

हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार चालक की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस ने हादसे में शामिल पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और अब चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक घायल की हालत गंभीर

इस सड़क हादसे में घायल चारों लोगों का एसकेएमसीएच में इलाज जारी है। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी घायलों का भी चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है।

पूजा-अर्चना के बाद घर लौट रहे परिवार के साथ हुए इस हादसे से इलाके में भी शोक का माहौल है।