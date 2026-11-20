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मृतक की पहचान रानी सागर गांव निवासी धीरज बिंद के पुत्र युवराज कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को युवराज घर से खेलने के लिए निकला था। खेलते-खेलते वह घर के समीप स्थित नहर के पास पहुंच गया। इसी दौरान वह नहर में गिर गया और डूबने लगा। घटना के वक्त परिजनों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी।बच्चे के काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने पहले आसपास और गांव में उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब युवराज का कोई पता नहीं चला तो नहर में गिरने की आशंका जताई गई। इसके बाद ग्रामीण युवकों की मदद से नहर में बच्चे की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद युवराज का शव नहर से बरामद हुआ।शव मिलने के बाद परिजन आनन-फानन में बच्चे को हवेली खड़गपुर अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉ. नीरज राज ने बताया कि बच्चे की मौत अस्पताल पहुंचने से काफी पहले हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी।युवराज की मौत की खबर मिलते ही रानी सागर गांव में कोहराम मच गया। मां-पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ देर पहले तक बच्चे की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब मातम पसरा है। घटना से पूरा गांव गमगीन है।