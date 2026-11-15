{"_id":"6af971503e8592910a0cf184","slug":"sunset-timing-15-november-bihar-districtwise-sunset-time-my-area-chhath-puja-2026-bihar-news-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा: आज शाम का सूर्यास्त कब? बिहार के जिलों में सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय तस्वीरों में देखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन लोक आस्था के महापर्व का तीन दिन, आज 15 नवंबर को भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। दुनिया में कहीं भी छठ के अलावा, अस्त होते सूर्य की उपासना का उदाहरण नहीं मिलता है। छठ पर अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना आज किस समय होगी, यानी सूर्यास्त का समय बिहार के किस जिले में कब है- जानना चाहिए। इस खबर में पूरी जानकारी है।

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शाम वाला अर्घ्य, यानी षष्ठी तिथि का अर्घ्य 15 नवंबर को दिया जाएगा। छठ को कार्तिक षष्ठी भी कहा जाता है, इसी कारण अस्ताचलगामी सूर्योपासना का इसमें बहुत महत्व है। कई घरों में लोग शाम वाले अर्घ्य के दिन उपवास रखकर प्रसाद बनाते हैं, हालांकि जहां परंपरा है, वहां बहुत सारे घरों में खरना के दिन भी प्रसाद बनता है। इसलिए भी, इस दिन सूर्यास्त का समय जानना जरूरी होता है। बाकी तैयारियों के साथ प्रसाद का सूप लेकर डाला में बांधने के बाद घाट तक समय पर पहुंचना भी होता है और कम-से-कम आधे घंटे तो जल में रहकर व्रती को सूर्यदेव की अर्चना भी करनी होती है। चूंकि सूर्यास्त होने से ठीक पहले अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए अपने जिले में सूर्यास्त का समय जरूर जान लें।

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