Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   sunset timing 15 november bihar districtwise sunset time my area chhath puja 2026 bihar news

छठ पूजा: आज शाम का सूर्यास्त कब? बिहार के जिलों में सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय तस्वीरों में देखें

Sun, 15 Nov 2026 02:16 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sun, 15 Nov 2026 02:16 PM IST
सार

Chhath Puja 2026: अस्त के बाद उदय तय है- इस संदेश के साथ आज शाम छठ पूजा पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार में सूर्यास्त कब-कहां होगा, तस्वीरों को सेव कर लें।

विज्ञापन
sunset timing 15 november bihar districtwise sunset time my area chhath puja 2026 bihar news
पूरे बिहार में किशनगंज में सबसे पहले सूर्यास्त होगा। बाकी जिलों की जानकारी नीचे के स्लाइड में। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लोक आस्था के महापर्व का तीन दिन, आज 15 नवंबर को भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। दुनिया में कहीं भी छठ के अलावा, अस्त होते सूर्य की उपासना का उदाहरण नहीं मिलता है। छठ पर अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना आज किस समय होगी, यानी सूर्यास्त का समय बिहार के किस जिले में कब है- जानना चाहिए। इस खबर में पूरी जानकारी है। 
विज्ञापन
Trending Videos

sunset timing 15 november bihar districtwise sunset time my area chhath puja 2026 bihar news
वैशाली के बाद पटना में सूर्यास्त। कैमूर में सूर्यास्त का समय पटना से सात मिनट बाद। - फोटो : अमर उजाला
शाम वाला अर्घ्य, यानी षष्ठी तिथि का अर्घ्य 15 नवंबर को दिया जाएगा। छठ को कार्तिक षष्ठी भी कहा जाता है, इसी कारण अस्ताचलगामी सूर्योपासना का इसमें बहुत महत्व है। कई घरों में लोग शाम वाले अर्घ्य के दिन उपवास रखकर प्रसाद बनाते हैं, हालांकि जहां परंपरा है, वहां बहुत सारे घरों में खरना के दिन भी प्रसाद बनता है। इसलिए भी, इस दिन सूर्यास्त का समय जानना जरूरी होता है। बाकी तैयारियों के साथ प्रसाद का सूप लेकर डाला में बांधने के बाद घाट तक समय पर पहुंचना भी होता है और कम-से-कम आधे घंटे तो जल में रहकर व्रती को सूर्यदेव की अर्चना भी करनी होती है। चूंकि सूर्यास्त होने से ठीक पहले अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए अपने जिले में सूर्यास्त का समय जरूर जान लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

sunset timing 15 november bihar districtwise sunset time my area chhath puja 2026 bihar news
वैशाली के बाद पटना में सूर्यास्त। कैमूर में सूर्यास्त का समय पटना से सात मिनट बाद। - फोटो : अमर उजाला
प्रकृति-प्रदत्त चीजों से जीवनदायी सूर्य की उपासना होती है। सूर्य ही प्रकृति का आधार भी है और ऊर्जा स्रोत भी। दूसरी तरफ, छठी मइया को प्रकृति का छठा अंश कहा जाता है। इसलिए, छठ प्रकृति से आशीर्वाद और ऊर्जा पाने की विनती का सबसे प्रसिद्ध पर्व है। छठ की शुरुआत इस बार 13 नवंबर को नहाय खाय से हो चुकी है। 14 नवंबर को खरना की शाम छठी मइया की पूजा हुई। इसके बाद व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की। छठी मइया संतान-सुख और समृद्धि देती हैं। आज और कल 16 नवंबर को भगवान भास्कर की उपासना करनी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed