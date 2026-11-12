बिहार: जेपी की जन्मभूमि सिताबदियारा को जोड़ने की तैयारी, स्थायी पुल समेत तीन बड़ी विकास योजनाओं की मांग

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताबदियारा को रिविलगंज प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए स्थायी पुल निर्माण की दिशा में पहल होने की उम्मीद जगी है। अब तक इस मार्ग पर पीपा पुल के सहारे आवागमन करने वाले लोगों को भविष्य में स्थायी पुल की सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मांग को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया है।

मांझी के श्रीराम घाट पर आयोजित अटल द्वार के उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक छोटी कुमारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन योजनाओं से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा। इसमें रिविलगंज-सिताबदियारा के बीच स्थायी पुल निर्माण की मांग को प्रमुखता से शामिल किया गया।

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पीपा पुल की जगह स्थायी पुल की मांग

विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि सारण और बलिया के बीच संपर्क का यह मार्ग हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पीपा पुल पर निर्भरता के कारण लोगों को साल के कुछ समय आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थायी पुल बनने से दोनों क्षेत्रों के बीच सालभर आवागमन संभव हो सकेगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने के साथ ही व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पुल निर्माण की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया।

बिशुनपुरा से रिविलगंज तक मरीन ड्राइव का प्रस्ताव

विधायक छोटी कुमारी ने दूसरी मांग के रूप में बिशुनपुरा से रिविलगंज तक मरीन ड्राइव का निर्माण जल्द कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होगा और आसपास के इलाकों के विकास को गति मिल सकती है।

राम सर्किट से जुड़ेगा गोदना का अहिल्या स्थान!

तीसरी मांग के तहत रिविलगंज के गोदना स्थित अहिल्या स्थान को राम सर्किट से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। भगवान हनुमान के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध इस धार्मिक स्थल को राम सर्किट में शामिल करने से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी विकसित होंगी।



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तीनों मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष हुई चर्चा के बाद क्षेत्र में विकास योजनाओं के आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। खासकर रिविलगंज-सिताबदियारा के बीच स्थायी पुल निर्माण को लेकर लोगों की नजर अब मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्री से प्रस्तावित मुलाकात और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।