पटना में बुधवार, 18 नवंबर को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजनीतिक दलों की प्रेसवार्ता से लेकर प्राकृतिक खेती पर संवाद और विचार संगोष्ठी तक, राजधानी में दिनभर अलग-अलग गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस, राजद और बिहार सरकार के मंत्री समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (CEA) की ओर से बुधवार को सदाकत आश्रम में प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। इसमें NSUI के बिहार से जुड़े संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी। प्रेसवार्ता में AICC प्रभारी NSUI कन्हैया कुमार, NSUI के कृष्णा, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य केके शास्त्री और NSUI आंतरिक चुनाव समन्वयक विवेक गिरी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम दोपहर एक बजे निर्धारित है। इस दौरान संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की जाएगी।

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