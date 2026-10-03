बिहार न्यूज: गोपालगंज में जितिया पर्व पर बड़ा हादसा, दाहा नदी में डूबने से दो किशोरों की मौत

गोपालगंज के बरईपट्टी गांव के पास शनिवार को जितिया पर्व के अवसर पर दाहा नदी में नहाने के दौरान डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बरईपट्टी गांव निवासी प्रमोद साह के 13 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार और महंथ साह के 12 वर्षीय पुत्र सागर कुमार के रूप में हुई है। त्योहार के दिन हुए इस हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जितिया पर्व के अवसर पर दोनों किशोर शनिवार सुबह गांव के पास बहने वाली दाहा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान वे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके और गहरे पानी में चले गए। दोनों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और परिजनों को घटना की सूचना दी।

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ग्रामीणों की मदद से निकाले गए दोनों किशोरों के शव

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन रोते-बिलखते नदी किनारे पहुंचे। ग्रामीणों ने नदी में दोनों किशोरों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। त्योहार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। एक ही गांव के दो किशोरों की मौत से हर कोई गमगीन नजर आया।

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पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

घटना की सूचना मिलने पर मीरगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही, लोगों से अपील की कि त्योहारों और आम दिनों में नदियों व पोखरों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।