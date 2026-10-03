बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा: खेत में बिछा था करंट वाला नंगा तार, पति-पत्नी समेत तीन की मौत; एक गंभीर

सीतामढ़ी जिले में शनिवार तड़के एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के तकिया टोला (वार्ड नंबर-5) में खेत की रखवाली के लिए गैरकानूनी तरीके से बिछाए गए नंगे बिजली के तार की चपेट में आने से एक ही गांव के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

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मृतकों की पहचान तकिया टोला निवासी इसराइल मंसूरी, उनकी पत्नी रुबैदा खातून और ग्रामीण असमत अली के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

भैंस खोजने के दौरान हुआ पहला हादसा

घटना शनिवार सुबह लगभग 4:00 से 4:30 बजे के बीच की है। बताया जा रहा है कि इसराइल मंसूरी की भैंस खूंटे से खुलकर पास के खेतों की तरफ चली गई थी। जब वह अपनी भैंस की तलाश में निकले, तो गलती से इंदल पासवान नामक किसान के खेत में पहुंच गए। तड़के अंधेरा होने के कारण इसराइल को खेत के चारों ओर सुरक्षा के तौर पर बिछाया गया नंगा तार दिखाई नहीं दिया और वे उसकी चपेट में आ गए। करंट इतना जोरदार था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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पति को बचाने और खोजने में गई अन्य जानें

जब इसराइल काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी रुबैदा खातून उन्हें ढूंढते हुए खेत तक पहुंचीं। अंधेरे में अपने पति के पास पहुंचते ही वे भी उसी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गईं और उनकी भी जान चली गई। इसके बाद घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। मदद के लिए दौड़े ग्रामीण असमत अली भी उसी तार से चिपक गए, जिससे उनकी भी मौके पर मौत हो गई। वहीं, बचाव के दौरान सैफ अली नामक एक अन्य युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई

सूचना मिलते ही बैरगनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के दौरान खेत से दो जंगली सूअरों के शव भी मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि फसल को बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से करंट प्रवाहित तार लगाया गया था।



स्थानीय सरपंच रिजवान आलम और भाजपा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने घटना पर गहरा दुख जताया है। विधायक ने पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर यह जांच शुरू कर दी है कि बिजली का कनेक्शन कहां से और किसने जोड़ा था, ताकि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके।

