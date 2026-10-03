खुशखबरी: बिहार में 12 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी, 2,500 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमिटी (PCC) की बैठक प्रबंध निदेशक नवीन कुमार, IAS की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान 12 औद्योगिक इकाइयों को 9.14 एकड़ औद्योगिक भूमि और प्लग एंड प्ले शेड्स आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से करीब 132.60 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इससे लगभग 2,500 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इन इकाइयों की स्थापना पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, औरंगाबाद और सहरसा में प्रस्तावित है।

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बैठक में औद्योगिक भूखंडों के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत निवेशकों को तैयार औद्योगिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाया जा सके।

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उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य में स्वीकृत हो रही नई औद्योगिक परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल आधारित अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करते हुए राज्य को आधुनिक औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

BIADA के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित और समग्र औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। BIADA के माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही मजबूत आधारभूत संरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम प्रक्रियाओं और नीतिगत सहयोग के जरिए निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार को निवेश के लिए उभरते औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य में औद्योगिक निवेश को गति मिलने, औद्योगिक आधार के विस्तार और रोजगार के नए अवसरों के सृजन में योगदान मिलने की संभावना है। BIADA द्वारा औद्योगिक भूमि और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।