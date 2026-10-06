बिहार न्यूज: ट्यूशन से लौटे तीन किशोर तालाब में नहाने उतरे, दो की डूबने से मौत; तीसरे की तलाश जारी

सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे तीन किशोर रास्ते में तालाब के घाट पर साइकिल खड़ी कर नहाने के लिए पानी में उतर गए। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने काफी देर तक तलाशी अभियान चलाकर दो किशोरों के शव बरामद कर लिए, जबकि तीसरे की तलाश जारी रही।

मृतकों की पहचान पिपरा गांव निवासी कमलेश सिंह के 14 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार, सुशील कुमार सिंह के 12 वर्षीय पुत्र अंश कुमार और सोनू कुमार के 12 वर्षीय पुत्र नवनीत कुमार के रूप में हुई है। बरामद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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साइकिल और बैग से हुआ अनहोनी का अंदेशा

बताया जाता है कि तीनों किशोर ट्यूशन पढ़ने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान वे गांव के तालाब के घाट पर पहुंचे और अपनी साइकिल वहां खड़ी कर दी। इसके बाद बैग और कपड़े घाट पर रखकर तीनों नहाने के लिए तालाब में उतर गए। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। उधर, काफी देर तक तीनों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी बीच तालाब के घाट पर राहगीरों की नजर खड़ी साइकिल और वहां रखे बैग पर पड़ी। घाट पर किसी किशोर को नहीं देखकर लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। बैग की जांच करने पर उसमें दिव्यांशु का स्कूल पहचान पत्र मिला। इसके बाद उसकी पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी गई।

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घाट पर पहुंचते ही मच गई चीख-पुकार

हादसे की जानकारी मिलते ही तीनों किशोरों के परिजन तालाब के घाट पर पहुंचे। वहां साइकिल, बैग और कपड़े पड़े देखकर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए।



परिजनों ने बताया कि तीनों किशोर ट्यूशन से लौटते समय तालाब में नहाने चले गए थे। सूचना मिलने पर सहाजितपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। तीन किशोरों के तालाब में डूबने की पुष्टि होने के बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में तलाशी अभियान शुरू किया।

एक-एक कर मिले दो शव, तीसरे की तलाश जारी

एसडीआरएफ की टीम ने काफी देर तक तालाब में तलाशी अभियान चलाया। घंटों की मशक्कत के बाद दिव्यांशु कुमार और अंश कुमार के शव बरामद कर लिए गए। दोनों शवों को बाहर निकाले जाने के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी।

वहीं, तीसरे किशोर नवनीत कुमार का अभी तक पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में तालाब में अभियान चलाती रही। इस हादसे के बाद पिपरा गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ तीन परिवारों पर आई इस दुखद घटना से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। पढ़ाई के बाद घर लौट रहे तीन किशोरों के तालाब में नहाने के दौरान डूबने की घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है।