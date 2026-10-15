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गोपालगंज गैस रिसाव हादसा: तीन बच्चों की मौत से पसरा मातम, परिजनों को मिले चार-चार लाख रुपये

Thu, 15 Oct 2026 09:40 AM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Thu, 15 Oct 2026 09:40 AM IST
सार

बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सफियाबाद गांव में गैस रिसाव से लगी भीषण आग में तीन बच्चों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में चेक सौंपते सीओ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सफियाबाद गांव में गैस रिसाव के कारण लगी भीषण आग में तीन बच्चों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलने पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज पहुंचे। उन्होंने सदर अस्पताल में घायलों के इलाज की जानकारी ली और सफियाबाद गांव पहुंचकर मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रशासन की ओर से मृतक बच्चों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि के चेक सौंपे गए। शिक्षा मंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज और घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने का भरोसा भी दिया।

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सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज की जानकारी ली

गोपालगंज पहुंचने पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सबसे पहले सदर अस्पताल गए। यहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों के स्वास्थ्य और उनके इलाज की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वह सफियाबाद गांव पहुंचे और मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की।

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शिक्षा मंत्री ने इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। हादसे में घायल सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

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मृतक बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता

हादसे के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। बैकुंठपुर के अंचल अधिकारी (सीओ) ने प्रत्येक मृतक बच्चे के परिवार को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि के चेक सौंपे। यह सहायता राशि इस दुखद घटना से प्रभावित परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से दी गई है।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की उपस्थिति में चेक सौंपे जाने के दौरान प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई।
फोटो कैप्शन: शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में पीड़ित परिवार को सहायता राशि का चेक सौंपते अंचल अधिकारी।

घायलों के इलाज में नहीं होगी कोई लापरवाही: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सफियाबाद में हुआ हादसा बेहद दुखद है। मासूम बच्चों की असमय मौत से पूरा समाज दुखी है। यह ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। घायलों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। उनके बेहतर उपचार और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।

हादसे की होगी उच्चस्तरीय जांच, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई

शिक्षा मंत्री ने मीडिया और स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि गैस रिसाव किन परिस्थितियों में हुआ और आग इतनी भीषण कैसे फैली। जांच के आधार पर घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।


उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या कोताही सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

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