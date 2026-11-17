बिहार के सीवान में छठ महापर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आंदर थाना क्षेत्र के अलग-अलग छठ घाटों पर कथित तौर पर शराब के नशे में हंगामा और हो-हल्ला करने के आरोप में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

छठ घाटों की निगरानी कर रही थी पुलिस

जानकारी के अनुसार, छठ महापर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए आंदर थाना पुलिस सतर्क थी। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार क्षेत्र के अलग-अलग छठ घाटों का निरीक्षण कर रही थी। पर्व के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस विशेष निगरानी रख रही थी।

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शराब के नशे में हंगामा करने की मिली थी सूचना

इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के कुछ छठ घाटों पर कुछ लोग कथित तौर पर शराब के नशे में हंगामा और हो-हल्ला कर रहे हैं। सूचना मिलते ही आंदर थाना पुलिस सक्रिय हो गई और टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक-एक कर कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया।

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गिरफ्तार लोगों में अजीत कुमार और मृत्युंजय सहनी समेत 15 नाम शामिल

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अजीत कुमार, मृत्युंजय सहनी, विशाल यादव, उमेश यादव, राजा यादव, नीतीश मणीत, विकास यादव, अंकित कुमार, अभिमन्यु यादव, कुंदन यादव, राजाराम यादव, विवेक यादव, चंदन यादव, रंजीत यादव और मंटू यादव के रूप में हुई है।



गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कागजी और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सभी 15 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया।

थाना अध्यक्ष बोले- शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

आंदर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि छठ घाटों पर शराब के नशे में हो-हल्ला और हंगामा करने के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी को न्यायालय में पेश किया है।

छठ जैसे लोक आस्था के महापर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई की इलाके में चर्चा हो रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व-त्योहार के दौरान शांति भंग करने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।